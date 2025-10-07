El Chelsea prepara una oferta millonaria por este suplente del FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Chelsea sigue tras las huellas de un culé. El verano pasado analizó a profundidad el 'overbooking' de centrocampistas que tiene la plantilla del FC Barcelona y decidió ir por uno de los fichajes más prometedores. Hasta que se conoció que su próximo objetivo estaba marcado en Fermín López (22 años), quien está decidió en continuar vistiendo la camiseta azulgrana.

Sin embargo, bajo esa operación fallida también se encontraba un interés anterior por Marc Casadó (22), que la directiva del Chelsea hizo a un lado cuando vio la posibilidad de contratar al mediapunta de El Campillo (Huelva).

Ahora, cuando esta en puerta el mercado de invierno, la propuesta de Fermín quedó atrás, y vuelve a situarse el radar en el mediocentro catalán.

Uno de los grandes medios con mayor reputación ‘The Daily Briefing’, con informaciones acertadas en el mercado de transferencias, publicó este martes que el Chelsea tendría casi lista una oferta de unos 35 millones de euros por Marc Casadó, teniendo presente que el Arsenal también le sigue los pasos.

Situación de Casadó

La información se conoce en un momento de tensión en la plantilla culé, en donde Casadó ha perdido protagonismo dentro del proyecto de Hansi Flick, quien, a pesar de la fatiga, el resultado y las bajas por lesión, no le dio ni un minuto en el Sánchez Pizjuán en un partido que el Sevilla ganó 4-1.