Camila Canabal se despide con dolor de su abuela: “Es una despedida que condena”

La animadora, Camila Canabal, conmovió a sus seguidores con un extenso mensaje dedicado a su abuela, quien actualmente se encuentra atravesando problemas de salud a sus 98 años, cumplidos el pasado mes de agosto.

Canabal se dio un tiempo para viajar hasta Montevideo, Uruguay, donde reside su abuelita y así poder no solo visitarla, sino también despedirse, pues, a su juicio considera muy difícil que vuelvan a encontrarse, debido a la complicación de la señora.

Camila Canabal triste por despedirse de su abuela

Camila, quien nació en Uruguay pero desde muy joven se nacionalizó venezolana, publicó un carrete de imágenes en honor a su abuelita, entre ellas, tomando su mano. “Esta despedida fue distinta, una despedida que condena a ese beso en la frente a la posibilidad de ser el último”, escribió.

En otras fotos tomadas en la casa de su abuela, se aprecia momentos de la animadora muy pequeña y, también refleja el profundo amor que existe en su familia. “Posé mis manos sobre las de ella pero se movió, yo estaba fría y a ella sólo le gusta el calor”, agregó.

Asimismo, la presentadora expresó que, su abuela le pidió que en el mes de diciembre volviera con sus hijas, Joaquina y Guillermina, un escenario que ve difícil pero con mucha esperanza anhela vivir, pese a la situación que aqueja a su familia.

Camila reflexiona

En su escrito, la oriunda de Montevideo, reflexionó sobre lo importante que es sumar momentos con la familia, pese a las obligaciones diarias de la vida misma.

“Aprendí la lección muy temprano, mucho antes de lo que hubiese esperado. Así que, en medio de mi loca vida llena de distintos trabajos y viajes, siempre busco el espacio, aunque sea corto y rápido… porque el tiempo vuela y a veces vuela la vida”, apuntó.

Ante esto, Canabal no dudó en ponerle pausa a sus proyectos en Estados Unidos y viajar al país suramericano para estar con su querida abuela. “Paré la máquina, separé unos poquitos días, convencí a mi combo y hoy estamos celebrando los 98 de la abuela”, concluyó.