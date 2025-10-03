Sistema Patria empieza el pago del Bono Único Familiar ¿Cuál es el monto?

Este viernes 3 de octubre, el Sistema Patria inició el pago del Bono Único Familiar, dirigido a los integrantes de los programas sociales: Economía Familiar, Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. La información fue anunciada mediante las redes sociales oficiales, donde detallaron que el monto del beneficio es de 2.700 bolívares; los cuales serán depositados en el monedero.
La distribución se realizará de manera directa y gradual a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital. La entrega finalizará el próximo 8 de octubre. Los beneficiarios serán notificados a través de un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373. De igual modo, tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar el subsidio y transferirlo a sus cuentas bancarias.
¿Cómo cobrar el Bono Único Familiar de octubre 2025?
El procedimiento es sencillo, fácil y rápido. A continuación, te brindamos una guía detallada con el paso a paso:
Accede al portal web www.patria.org.ve
Emplea tus credenciales para iniciar sesión
Navega en la plataforma digital y ubica la sección de "Protección Social"
Luego, haz clic en "Monedero"
Acepta el subsidio
Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos
Presiona "aceptar" y después "continuar"
Espera unos segundos y el sistema validará la operación como exitosa
Corrobora que el dinero se encuentre en tu cuenta bancaria
Otros bonos que pagarán en octubre
De igual modo, los usuarios se mantienen a la expectativa de los siguientes pagos durante el mes de octubre, entre estos destacan:
Complementario Familiar: Para quienes reciben el Bono Único Familiar.
Contra la Guerra Económica: Dirigido a los funcionarios públicos que conforman una nómina especial.
Somos Venezuela: Para brigadistas en el territorio nacional.
Cultores Populares: Para exponentes de la riqueza cultural venezolana.
Cuadrantes de Paz: Para miembros de los organismos de seguridad incluyendo Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Protección Civil (PC) y Cuerpos Bomberiles.
Robert Serra: Para jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 23 años, quienes fomentan el motor socio-productivo del país.