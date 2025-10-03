Servicios

Sistema Patria empieza el pago del Bono Único Familiar ¿Cuál es el monto?

La información fue difundida en las redes sociales de Patria y sus canales aliados 

Por

Meridiano

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 12:26 pm
Foto: Referencial / Cortesía
Foto: Referencial / Cortesía
Este viernes 3 de octubre, el Sistema Patria inició el pago del Bono Único Familiar, dirigido a los integrantes de los programas sociales: Economía Familiar, Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. La información fue anunciada mediante las redes sociales oficiales, donde detallaron que el monto del beneficio es de 2.700 bolívares; los cuales serán depositados en el monedero. 

La distribución se realizará de manera directa y gradual a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital. La entrega finalizará el próximo 8 de octubre. Los beneficiarios serán notificados a través de un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373. De igual modo, tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar el subsidio y transferirlo a sus cuentas bancarias. 

¿Cómo cobrar el Bono Único Familiar de octubre 2025?

El procedimiento es sencillo, fácil y rápido. A continuación, te brindamos una guía detallada con el paso a paso: 

  1. Accede al portal web www.patria.org.ve

  2. Emplea tus credenciales para iniciar sesión

  3. Navega en la plataforma digital y ubica la sección de "Protección Social"

  4. Luego, haz clic en "Monedero"

  5. Acepta el subsidio 

  6. Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos 

  7. Presiona "aceptar" y después "continuar"

  8. Espera unos segundos y el sistema validará la operación como exitosa

  9. Corrobora que el dinero se encuentre en tu cuenta bancaria

Otros bonos que pagarán en octubre

De igual modo, los usuarios se mantienen a la expectativa de los siguientes pagos durante el mes de octubre, entre estos destacan: 

  • Complementario Familiar: Para quienes reciben el Bono Único Familiar. 

  • Contra la Guerra Económica: Dirigido a los funcionarios públicos que conforman una nómina especial. 

  • Somos Venezuela: Para brigadistas en el territorio nacional. 

  • Cultores Populares: Para exponentes de la riqueza cultural venezolana. 

  • Cuadrantes de Paz: Para miembros de los organismos de seguridad incluyendo Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Protección Civil (PC) y Cuerpos Bomberiles. 

  • Robert Serra: Para jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 23 años, quienes fomentan el motor socio-productivo del país. 

 

