Sistema Patria acredita hoy un bono de más de 100 dólares con nuevo monto ¿cómo cobrarlo?

El Sistema Patria inició este martes 30 de septiembre la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación, correspondiente a la segunda quincena de septiembre, dicho beneficio se otorga a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado que forman parte de la nómina especial, como parte de la política del Gobierno Nacional de apoyo económico a este sector laboral.

Monto del bono y equivalencia en dólares

El monto oficial de este pago es de 20.850 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 117,39 dólares según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Este valor representa un incremento del 17,39% en comparación con la cifra pagada en la primera quincena del mes, que fue de 17.760 bolívares.

Cabe recalcar que este bono está dirigido específicamente a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado, quienes integran la nómina especial. La cifra recibida puede variar según el organismo donde el beneficiario preste sus servicios, tomando en cuenta su cargo y la estructura salarial de cada institución.

Cómo cobrar el bono

Para recibir el monto, los beneficiarios deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial del Sistema Patria.

Iniciar sesión con su usuario y contraseña.

Verificar el bono en el tablero de notificaciones.

Transferir el monto a una cuenta bancaria registrada para disponer de los fondos.

El Sistema Patria recomienda a los trabajadores mantenerse atentos a las notificaciones y revisiones periódicas de su cuenta. Esto garantiza que reciban oportunamente los pagos y puedan cobrar los bonos sin contratiempos, evitando posibles retrasos o inconvenientes en la recepción de los recursos.