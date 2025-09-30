Estados Unidos: El DS-160, el paso oculto que decide la aprobación de tu visa americana

NOTAS RELACIONADAS
Solicitar una visa para Estados Unidos no se limita a la entrevista en el consulado, y es que, el verdadero filtro comienza antes, con el llenado del formulario DS-160, un documento electrónico en el que se plasma toda la información del solicitante. Este archivo se convierte en la primera evaluación silenciosa que realizan los oficiales consulares y puede definir el éxito o fracaso del trámite.
El DS-160 reúne datos personales, familiares, laborales y de viaje, por lo tanto, cualquier omisión, error o inconsistencia genera alertas y puede complicar la entrevista. Por el contrario, llenarlo con información clara y detallada facilita el proceso, ya que el cónsul se basará en esas respuestas al momento de formular sus preguntas.
Existen apartados clave dentro del formulario que requieren atención especial:
-
Plan de viaje: incluir dirección y teléfono del hospedaje, incluso si no está reservado.
-
Información laboral: especificar puesto, tiempo de trabajo, actividades y contacto de la empresa.
-
Redes sociales: declarar los perfiles usados en los últimos cinco años.
Uno de los motivos más frecuentes de negativa está ligado a la sección 221(g) de la Ley de Inmigración, la cual se aplica cuando el formulario está incompleto o requiere documentación adicional. En ese caso, el solicitante recibe una notificación y tiene hasta un año para subsanar el error, de lo contrario deberá comenzar el trámite nuevamente.
Cómo y dónde se llena el DS-160
El formulario se completa exclusivamente en línea a través de la página oficial del Departamento de Estado. Aunque está en inglés, existe la opción de traducirlo al español. Entre la información solicitada destacan:
-
Datos personales y del pasaporte.
-
Motivo del viaje y acompañantes.
-
Contactos en Estados Unidos.
-
Historial académico y profesional.
-
Preguntas de seguridad y antecedentes.
Al finalizar, se genera una hoja de confirmación con código de barras, indispensable para agendar la cita consular.
Cuando el solicitante acude a su cita, el oficial ya ha revisado su DS-160 y muchas de las preguntas se basan en esa información, por ello, se recomienda completarlo con honestidad y precisión.