Fecha de pago de los aguinaldos en Venezuela, esto se sabe hasta ahora

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de octubre, aumenta la expectativa sobre la fecha de pago de los aguinaldos en Venezuela, dicho beneficio marca tradicionalmente el inicio de la temporada navideña y es una de las asignaciones más esperadas por trabajadores públicos y jubilados. Aunque las autoridades aún no han confirmado la fecha exacta, se espera que el anuncio se realice en los próximos días.

En 2024, el pago se efectuó el 10 de octubre para empleados activos y jubilados de la administración pública. Este antecedente hace pensar que en 2025 podría aplicarse un calendario similar, manteniendo la costumbre de iniciar los depósitos en octubre como parte de la estrategia del Ejecutivo de adelantar la Navidad desde el 1.º del mes.

Pago fraccionado y acreditación directa de los aguinaldos

Los aguinaldos suelen ser acreditados directamente en las cuentas bancarias de los trabajadores, sin necesidad de trámites adicionales. Los montos pueden variar según el cargo, la antigüedad y la condición laboral, en algunos casos, además del pago principal, el Gobierno asigna bonos adicionales a través del Sistema Patria para reforzar la ayuda económica en sectores específicos.

Canales de información oficiales

Para resolver dudas sobre los aguinaldos y otros beneficios, los ciudadanos pueden usar distintos canales:

3532 : Línea directa de información general.

67373 : Asistencia específica para bonos y pagos dentro del Sistema Patria.

VeMonedero: Aplicación móvil que envía notificaciones en tiempo real sobre acreditaciones y movimientos.

Aunque no se ha dado a conocer la fecha oficial del pago de los aguinaldos en Venezuela, la tendencia apunta a que los depósitos inicien en octubre, posiblemente en dos o más cuotas. Por lo tanto, estar informados de manera oportuna evitará confusiones y permitirá aprovechar este beneficio tan esperado.