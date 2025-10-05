¡Hablan los campeones élite del Gatorade Caracas Rock 2025!

Suscríbete a nuestros canales

La XXIV edición del Gatorade Caracas Rock resonó con fuerza en las calles de la capital venezolana, consolidándose como una jornada de récords y orgullo nacional. La competencia coronó a la venezolana Edymar Brea como campeona élite femenina y al colombiano José Mauricio González como campeón élite masculino, quien además rompió la marca histórica de la carrera.

González bate récord

El colombiano José Mauricio González dominó la categoría masculina. González no solo repitió su título (el anterior lo obtuvo en el 2023), sino que estableció un nuevo récord para la carrera al parar el reloj en 29 minutos y 44 segundos.

En su testimonio, González celebró su hazaña, comparándola con su experiencia anterior: "Hoy fue un poquito mejor, tuve mejores sensaciones, pude hacer el récord de la carrera nuevamente, entonces creo que esta ocasión es más especial", afirmó el colombiano, destacando que su preparación de tres meses tuvo como objetivo expreso batir su propia marca. El podio masculino fue completado por los venezolanos Whinton Palma (30:08) y José Daniel González (30:11).

Además, el campeón reiteró su aprecio por el evento, catalogándolo como uno de los mejores de la región: "Lo que se siente y lo que se vive en el Caracas Rock no se ve en ningún otra carrera".

Edymar Brea triunfa

La atleta local Edymar Brea se impuso en la rama femenina, demostrando su excelente momento deportivo al cruzar la meta con un tiempo de 34 minutos y 03 segundos.

Tras la victoria, Brea resaltó la energía de los caraqueños como un factor clave para su desempeño: «A pesar de tener un clima fresco sí hubo mucha humedad, pero el ánimo de la gente nos impulsó a tener una buena marca. Ahora me enfoco a los Juegos Bolivarianos», declaró la ganadora. El podio femenino fue completado por sus compatriotas María Garrido (35:30) y Zuleima Amaya (36:17).

De esta manera, la edición 2025 de la Gatorade Caracas Rock consolida su prestigio con dos campeones absolutos que no solo brillaron por sus tiempos, sino por el espíritu de superación y camaradería en el asfalto.

