Avanzan las negociaciones para la "nueva" Champions League

La Champions League sigue avanzando a la "nueva" Champions League. Sí, porque los más recientes ajustes a la máxima competición europea -con el cambio de formato a fase de liga y no de grupos- parece que no han sido los últimos en idearse para el torneo.

Así, al menos, lo cuenta Marca en una información publicada desde su portal, en la que señalan que existen negociaciones muy avanzadas para concretar próximos acuerdos en la comercialización de las competiciones UEFA para 2027.

Todo lo anterior estaría enfocado en cambios en la forma que se distribuye el dinero generado por el certamen y que beneficiaría directamente a los clubes, en un claro movimiento para seguir alejando a los equipos del conocido proyecto de la 'Supeliga', gestionada aún por la empresa A22.

Uno de esos puntos tocados en las negociaciones está atado a los derechos televisivos y es un apartado encaminado por la ECA junto a un grupo de trabajo en el que se encuentran el Atlético, el Inter, el Manchester United, el Arsenal y el Bayern.

La Champions League quiere alejar a los grandes de la Superliga

Todos los contactos hechos para los próximos cambios no se limitan solo en los derechos de imagen, según Marca la innovación también busca encarar el plano audiovisual en: "nuevas cámaras, nueva narrativa...".

A su vez, desde este portal se asegura que fuentes cercanas han señalado que los ajustes también desean que haya más dinero, "mucho más", dicen a MARCA.

Por lo pronto, todos estos pasos quieren dejar a la Superliga en segundo plano, en un avance en el que puede perder más peso del que ya venía soltando. Sobre todo, con noticias como las que apuntan a Barcelona acercando posturas con la UEFA, después de ser uno de los principales promotores del torneo paralelo.

De terminar de ocurrir, el Real Madrid quedaría casi que en solitario en esa idea de un certamen que haga peso a la Champions League, que con decisiones está controlando el levantamiento que hace algún tiempo inició.