¡Confirmado! Así se entregará el Bono Único Familiar en octubre a millones de familias

Con la llegada de este mes de octubre, crece la expectativa entre los venezolanos por el anuncio del Bono Único Familiar, uno de los subsidios más importantes del Sistema Patria. Aunque el Canal Patria Digital no ha confirmado la fecha exacta, todo apunta a que la entrega podría activarse en los primeros días del mes.

Programas sociales incluidos en el Bono Único Familiar

El Bono Único Familiar no funciona de manera aislada, ya que concentra en un solo pago diversos programas sociales impulsados por el Gobierno nacional. Entre ellos destacan:

Hogares de la Patria.

Parto Humanizado.

Lactancia Materna.

José Gregorio Hernández.

100% Escolaridad.

De esta forma, el estipendio busca simplificar la asignación y llegar a un mayor número de familias vulnerables.

Bonos adicionales que se activan en octubre

Además de este beneficio, el Sistema Patria contempla otros pagos complementarios que se distribuyen a diferentes sectores de la población. Entre los más mencionados para octubre están:

Ingreso contra la Guerra Económica.

Bono Complementario.

Chamba Juvenil.

Somos Venezuela.

Cultores Populares.

Cuadrantes de Paz.

100% Amor Mayor.

Bono Robert Serra.

Cada uno está dirigido a un grupo específico, como trabajadores públicos, jóvenes, adultos mayores o brigadistas sociales.

Cómo saber si recibirás el Bono Único Familiar

Para acceder al beneficio, el requisito principal es estar inscrito en la plataforma Patria y contar con un carnet activo. Una vez procesada la asignación, los beneficiarios reciben un mensaje de texto desde los números 3532 o 67373.

También es posible verificar la acreditación directamente en la aplicación veMonedero, una herramienta digital que centraliza todas las operaciones.