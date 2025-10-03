Estados Unidos lanza programa de cuentas bancarias para familias con niños

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado un nuevo programa que proporcionará cuentas bancarias especiales a familias con hijos menores de 18 años. Estas cuentas, conocidas como "Trump Accounts", tienen como objetivo fomentar el ahorro a largo plazo y ofrecer un respaldo financiero significativo para las futuras generaciones.

Las Trump Accounts forman parte de la ley denominada One Big Beautiful Bill y están diseñadas específicamente para niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Cada cuenta se abrirá automáticamente al nacer, comenzando con un depósito inicial de 1.000 dólares proporcionados por el Gobierno.

Aportes y contribuciones

El programa permite una serie de aportes adicionales que pueden incrementar considerablemente el capital acumulado:

• Aportes familiares: Hasta 5.000 dólares por año.

• Contribuciones de empleadores: Hasta 2.500 dólares anuales, sin impuestos.

Con estas contribuciones, se estima que una familia podría acumular hasta 45.000 dólares antes de que el niño cumpla 18 años.

Ejemplo de crecimiento financiero

Para ilustrar cómo funciona este sistema, consideremos el aporte de un empleador:

• Contribución anual: 2.500 dólares

• Duración: 18 años

Esto significaría que, solo a través de las contribuciones del empleador, una familia podría acumular un total de 45.000 dólares para su hijo.

Según estimaciones de la Casa Blanca, un niño nacido en 2026 podría tener más de 300.000 dólares a los 18 años y superar el millón de dólares al cumplir 28 años, gracias al rendimiento promedio del mercado, especialmente si los fondos se invierten en índices como el SP 500.

Preguntas frecuentes sobre las Trump accounts

¿Quiénes califican para estas cuentas?

Todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 son elegibles. También se incluirán menores de 18 años nacidos antes de 2025, aunque sin el depósito inicial de 1.000 dólares.

¿Cuándo se pueden abrir las cuentas?

Las cuentas estarán disponibles para los bebés nacidos a partir del año 2025. Las familias deberán inscribirse para activar la cuenta correspondiente a su hijo.

¿Cómo se pueden utilizar los fondos?

Los fondos acumulados en las Trump Accounts se liberarán una vez que el niño cumpla 18 años. El dinero podrá destinarse a educación, vivienda o proyectos personales, bajo normas similares a las de una cuenta de retiro (IRA).

El lanzamiento de las Trump Accounts representa una iniciativa significativa del Gobierno estadounidense para ayudar a las familias a construir un futuro financiero sólido para sus hijos.