El IRS castigará a quienes usen sus cuentas bancarias de esta manera(+Detalles

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó a los usuarios sobre las penalizaciones que pueden enfrentar cuando paguen sus obligaciones tributarias y no posean suficientes fondos en su cuenta bancaria. En este sentido, la agencia señaló que aplicarán multas dependiendo del monto total a cancelar.

Al no tener los recursos, la institución financiera devolverá el cheque o el pago electrónico, y la operación será calificada como “impago”. De inmediato, el IRS notificará el usuario sobre la sanción y otorgará un plazo específico para cancelarla. En caso de no cumplirla, se acumularán intereses y el monto se elevará significativamente.

“La multa por cheque rechazado u otra forma de pago se aplica si no tiene suficiente dinero en su cuenta bancaria para cubrir el pago que realizó por el impuesto que debe”, precisa el IRS a los contribuyentes.

¿Quiénes no serán afectados por la medida?

La agencia señaló que quienes hayan efectuado la transacción financiera de manera errónea no se verán afectados por la nueva medida. Sin embargo, deberán reunir una documentación y requisitos exigidos por la agencia para demostrar la equivocación. A continuación, te brindamos el paso a paso:

Escriba una declaración explicando los “motivos razonables” para que sea suspendida la penalización. Añade la evidencia que sustente lo ocurrido, por ejemplo: una carta de la entidad bancaria donde refleje el saldo positivo. Agregue la firma y fecha de la declaración. Enviar la carta a la dirección de correo que aparece en el aviso.

¿Cómo saber si fue aceptada la solicitud?

Los contribuyentes deben esperar la respuesta de la agencia. Además, no hay un tiempo específico para ello, porque deberán corroborar la información suministrada por los perjudicados. “Revisaremos su declaración escrita y le informaremos si la aceptamos como causa razonable”, concluye el IRS.