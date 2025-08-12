El IRS ofrece ayuda este verano para pagar impuestos tardíos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) exhortó a los contribuyentes que no presentaron su declaración de impuestos hasta la fecha límite del 15 de abril que pueden hacerlo lo antes posible y así evitar multas e intereses. En este sentido, quienes adeudan pueden acceder a las siguientes herramientas disponibles en el sitio web oficial del IRS:

Presentar sus impuestos

Consultar el estatus de su reembolso en la opción “¿Dónde está mi reembolso?”

Realizar los pagos o establecer fechas para cancelar sus deudas

Crear una Cuenta en Línea en el IRS para gestionar diversas operaciones, como: verificar el saldo, pagos, registros de impuestos y mucho más.

De igual modo, los contribuyentes pueden obtener asesoría desde los Centros de Atención, líneas telefónicas, recursos en línea para canalizar sus casos y pagar sus obligaciones tributarias de inmediato.

Métodos de pago

Existen varios métodos de pagos para los contribuyentes con declaraciones pendientes. El IRS tiene habilitados pagos electrónicos, uso de tarjetas de débito o crédito, así como billeteras digitales.

En caso de no poder cancelar el monto que adeuda puede solicitar entre 60 y 120 días adicionales mediante la solicitud en línea para pagar a plazos. También, puede comunicarse al número 800-829-1040 para canalizar su gestión.

¿Cómo obtener ayuda para la declaración de impuestos?

Los contribuyentes que ameritan ayuda para declarar sus impuestos pueden acceder a los servicios de TTY/TDD comunicándose a los números 800-829-1040 y 800-826-4059.

Para preparar una declaración vencida debe completar el Formulario 4506-T denominado “Solicitud de una transcripción de la declaración de impuestos”. Luego, seleccione el encasillado de la línea 8.

Si requiere apoyo adicional puede contactar a su empleador o a la persona quién le pagó los ingresos.

Después de formalizar la declaración de impuestos vencida deberá esperar el aviso del IRS y enviar una copia del documento a la dirección correspondiente. Por lo general, la aprobación de una declaración vencida puede prolongarse por 6 semanas.

Finalmente, para obtener mayor información pueden ingresar directamente en el sitio web del IRS www.irs.gov/es, donde encontrará una sección llamada “declarar impuestos”, donde solventan dudas o inquietudes sobre el proceso.