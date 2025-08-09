¡El IRS embargará cuentas y bienes! No dejes que te pase esto

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado una nueva política que refuerza los controles de verificación de antecedentes para quienes solicitan asilo, refugio o el ajuste de estatus migratorio.

Endurecimiento en el proceso de inmigración

La actualización del Manual de Políticas de USCIS ha activado una serie de nuevos criterios que aumentan la probabilidad de que los solicitantes deban pasar por una entrevista obligatoria. Esto afecta tanto a los asilados y refugiados como a sus familiares derivados que presentan el Formulario I-485 para el ajuste de estatus o residencia permanente.

Las entrevistas se aplicarán si se detectan:

Inconsistencias en el historial migratorio o respuestas poco claras en solicitudes anteriores.

Antecedentes penales detectados por el FBI.

Sospechas de fraude o de que el estatus migratorio fue obtenido con información falsa.

Solicitudes provenientes de países considerados por Estados Unidos como patrocinadores del terrorismo.

¿Por qué USCIS endurece los controles?

La decisión se alinea con la Orden Ejecutiva 14161, firmada por el expresidente Donald Trump, que busca reforzar la seguridad interna frente a amenazas externas. Según Matthew Tragesser, vocero de USCIS, estas políticas garantizan que quienes ingresan o residen en el país cumplan con los más altos estándares éticos y legales.

¿Qué implica este cambio para los solicitantes?

Los nuevos criterios no solo podrían retrasar los trámites, sino que también elevan el nivel de escrutinio sobre los casos pendientes. Los solicitantes de asilo o residencia permanente deberán estar preparados para presentar documentación sólida y someterse a entrevistas más detalladas, incluso si no han tenido problemas migratorios previos.