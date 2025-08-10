Actor de "Rosario Tijeras" muere a sus 38 años

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto por la sorpresiva muerte del actor de producciones como "Rosario Tijeras", Juan Carlos Ramírez Ayala, de apenas 38 años.

Su agencia de representación, I Am This, dio la noticia a través de las redes sociales pidiendo oración y discreción para su familia en estos momentos difíciles.

"A nombre de la familia, les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y las llamadas. Pedimos de sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala", escribieron.

Causa de la muerte

De acuerdo a lo informado, el actor fue víctima de una aneurisma cerebral, que parece haber tomado por sorpresa a su familia, pues, hace unos días Ramírez celebraba su éxito en la serie de Netflix protagonizada por Bárbara de Regil.

Días antes, había compartido imágenes de sus días de descanso en Tulum, entrenamientos y, dejó entrever que tenía en puerta un nuevo proyecto junto a TelevisaUnivisión.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Ramírez fue un intérprete sumamente versátil, recordado por sus participaciones en producciones como "Marea de Pasiones", "La Rosa de Guadalupe", "Rosario Tijeras" (temporada 4, donde encarnó al personaje “Chivo”), "Como Dice el Dicho", "Minas de Pasión", "El Último Rey", entre otras.

Sus papeles trascendieron en el corazón del público por su entrega y carisma, y quienes lo conocieron en la industria lo definen como un profesional apasionado y creativo.

Además de su faceta actoral, Juan Carlos tenía formación en arquitectura por la Universidad Iberoamericana y exploró con éxito su lado emprendedor, participando en proyectos empresariales ligados al diseño y la creatividad.