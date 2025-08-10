NFL: Mahomes brilla en su primer partido de pretemporada pero no logra evitar la derrota (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Patrick Mahomes volvió a la acción con una eficacia quirúrgica en el inicio de la pretemporada, aunque su participación fue tan breve como efectiva. El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs necesitó apenas un pase para conectar un touchdown de una yarda con Jason Brownlee, aprovechando un balón recuperado tras un error en la recepción de la patada inicial por parte de los Arizona Cardinals. Así, menos de un minuto después de comenzar el partido, los vigentes campeones de la AFC ya ganaban 7-0.

Inicio fulgurante de Mahomes en su regreso al emparrillado

El tres veces campeón del Super Bowl, que disputa su novena temporada en la NFL, había sido advertido por el entrenador Andy Reid de que solo jugaría una serie ofensiva. Sin embargo, ni él esperaba que se redujera a un solo lanzamiento.

Mahomes finalizó su noche con una estadística perfecta: 1 de 1 en pases, una yarda y un touchdown. Tras su salida, Gardner Minshew tomó los controles y sumó una anotación terrestre de dos yardas, mientras que Harrison Butker amplió con un gol de campo de 58 yardas.

Arizona remonta y se queda con la victoria

Pese a la ventaja inicial, Kansas City terminó cayendo 20-17 en un partido marcado por los altibajos. Los Cardinals comenzaron con problemas, perdiendo el balón en sus dos primeras devoluciones de patada, y viendo cómo Kyler Murray era interceptado en su primera serie ofensiva. Sin embargo, Murray, que no jugaba un partido de pretemporada desde 2021, completó 7 de 8 pases para 96 yardas y mostró optimismo por el ritmo competitivo alcanzado.

La reacción de Arizona llegó gracias a Jacoby Brissett, nuevo mariscal suplente, quien lanzó dos pases de anotación: uno de 43 yardas a Emari Demercado y otro de una yarda a Xavier Weaver, lo que les permitió irse al descanso 17-14 arriba. Finalmente, los Cardinals se impusieron en yardas totales 355 a 249 y sellaron el triunfo con un gol de campo en la segunda mitad.

El entrenador Jonathan Gannon valoró el compromiso de su equipo y la oportunidad de medirse ante un rival de élite como los Chiefs. Ambos conjuntos volverán a la acción la próxima semana: Kansas City visitará a los Seahawks el viernes 15 de agosto, mientras que Arizona hará lo propio ante los Broncos el sábado 16.