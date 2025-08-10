NFL: Cam Ward demostró en su debut con los Titans por qué fue la primera selección del Draft 2025 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Cam Ward debutó en la NFL mostrando destellos de por qué los Tennessee Titans lo eligieron como la primera selección global del Draft, pese a que todavía tiene margen para mejorar. En la derrota 29-7 frente a los Tampa Bay Buccaneers, el mariscal novato dejó señales alentadoras para el futuro de la franquicia.

Cam Ward muestra química con Calvin Ridley

Ward comenzó el encuentro con dos pases incompletos, pero rápidamente ajustó su puntería, completando cinco de sus siguientes seis lanzamientos para 67 yardas. Esa efectividad permitió que Tennessee avanzara 65 yardas en una serie de 11 jugadas que consumió seis minutos y 38 segundos. Una parte clave de esa ofensiva fue su conexión con el receptor abierto Calvin Ridley, a quien encontró en tres ocasiones para un total de 50 yardas.

El entrenador Brian Callahan valoró positivamente el debut de su quarterback: “Fue un buen comienzo para él, alentador y productivo. Aún trabajamos en aspectos como la rapidez para soltar el balón y el control del tiempo, pero en general fue bastante bueno”.

La renovada línea ofensiva de Tennessee

Uno de los factores que benefició a Ward fue la mejorada protección que recibió de la línea ofensiva. En 2024, los Titans permitieron 52 capturas, una cifra superada solo por Houston, Seattle, Cleveland y Chicago. Para revertir esa tendencia, el equipo incorporó al tackle izquierdo Dan Moore Jr., movió a JC Latham al lado derecho y fichó al experimentado guardia Kevin Zeitler.

Aunque el centro titular Lloyd Cushenberry III sigue en la lista de físicamente incapaces, suplentes como Corey Levin y Andrew Rupcich mostraron solidez bajo las órdenes del asistente Bill Callahan.

En cuanto a lesiones, el corredor Tyjae Spears estará fuera un par de semanas tras sufrir un esguince de tobillo en el primer partido de pretemporada. Fue visto con bota ortopédica y muletas después del juego. Además, Cushenberry podría volver a entrenar esta semana, mientras que el liniero defensivo T’Vondre Sweat necesitará unos días de recuperación tras una amigdalectomía.

En defensa, Tennessee volvió a mostrar problemas contra la carrera, especialmente con Sweat y Jeffery Simmons ausentes. Ante Tampa Bay, cedieron 178 yardas terrestres, recordando las dificultades de 2024, cuando fueron la defensa número 26 contra la carrera con un promedio de 133,9 yardas permitidas por partido. Tres jugadores de los Buccaneers lograron corridas de al menos 12 yardas, reflejando que esta sigue siendo un área a reforzar.