NFL: James Cook se niega a jugar el primer partido de pretemporada de Buffalo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La relación entre James Cook y los Buffalo Bills atraviesa un momento de tensión máxima. El corredor estrella decidió no jugar en el primer partido de pretemporada contra los New York Giants, pese a presentarse al calentamiento previo, en una clara señal de que el conflicto contractual con la franquicia sigue sin resolverse.

Disputa contractual y ausencia en el juego ante Giants

Cook, colíder en la NFL con 16 touchdowns por tierra la temporada pasada, se encuentra en el último año de su contrato de novato y exige una extensión con una cifra garantizada que, según reportes, oscila entre 11 y 12,5 millones de dólares por tres años. Aunque en febrero insinuó en redes sociales que buscaba 15 millones anuales, esa cifra no ha sido confirmada oficialmente como su postura actual.

El jugador inició el campamento de entrenamiento participando en las primeras ocho prácticas, pero desde el 3 de agosto dejó de entrenar. En esa fecha se le vio al margen, vestido con un conjunto deportivo blanco, sin tomar parte en las jugadas. Desde entonces, ha faltado a tres sesiones más, dos de ellas sin siquiera estar presente.

Calentamiento con el equipo, pero sin minutos en el campo

La tensión se trasladó al partido de hoy. A solo hora y media del inicio, Cook sorprendió al salir al campo con casco y uniforme para calentar junto al resto de corredores, tomando incluso un par de acarreos. Sin embargo, cuando comenzó el juego, dejó el casco a un lado, se puso gafas de sol y un gorro de lana, y observó desde la banda la derrota de los Bills por 34-25.

El técnico Sean McDermott reconoció que mantuvo “una buena conversación” con el jugador antes del partido, pero confirmó que Cook no estaba dispuesto a jugar bajo las condiciones actuales. Cuando se le insistió sobre el tema, el entrenador mostró signos de incomodidad y pidió enfocarse en los jugadores que sí participaron.

La estrategia de “hold-in” que Cook está llevando a cabo —estar presente con el equipo pero negarse a participar— es cada vez más evidente, y su ausencia en este primer encuentro de pretemporada envía un mensaje claro a la gerencia: no piensa arriesgarse sin un nuevo contrato asegurado.

Con la temporada regular a la vuelta de la esquina, la pregunta es si los Bills cederán en las negociaciones o si este pulso se prolongará, afectando la preparación del equipo y la relación con uno de sus jugadores más productivos.