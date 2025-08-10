Llueven críticas a un exjugador de la NBA por desagradable comportamiento

Suscríbete a nuestros canales

Tras años retirado de la NBA, el exbasquetbolista y actual asistente técnico de Los Ángeles Clippers, Dahntay Jones, está en el ojo del huracán luego de la difusión de un video protagonizado por él mismo.

Seguramente, el estadounidense quisiera estar en boca de todos por su labor en el equipo angelino o, por ser recordado gracias a las hazañas que logró en sus años de carrera, sin embargo, un acto insólito de su parte ha provocado el rechazo del público en general.

Dahntay Jones capturado en cámaras

En las imágenes de las cámaras de vigilancia de un hotel, que ya se convirtieron en virales, se le ve hurgándose la parte trasera del pantalón, oliendo su mano y luego frotando una sustancia indeterminada contra la pared del pasillo.

La difusión inmediata del material provocó una oleada de repudio en redes sociales, donde internautas expresaron su asombro y disgusto, catalogando la acción como de mal gusto y contraria a cualquier norma higiénica básica.

"Esto es realmente enfermizo", "¿Cómo se redime de tal atrocidad?", "Probablemente esté histérico después de ver que esto se hizo viral", "Qué asquerosa la gente", "Es muy desagradable esto", son algunos de los comentarios en las plataformas digitales.

A pesar del escándalo, ni Dahntay Jones ni la organización de los Clippers han emitido hasta el momento una declaración pública al respecto.

Trayectoria de Dahntay Jones

Dahntay Lavall Jones, nacido el 27 de diciembre de 1980 en Trenton, Nueva Jersey, fue seleccionado en la primera ronda del Draft NBA 2003 por los Boston Celtics, aunque sus derechos fueron transferidos a los Memphis Grizzlies, donde jugó durante cuatro temporadas como un defensa sólido y versátil.

Tras su paso por Memphis, Jones vistió las camisetas de Sacramento Kings, Denver Nuggets y luego se consolidó como especialista defensivo con los Indiana Pacers, convirtiéndose en un jugador valioso por su intensidad en la cancha.

En términos de estadísticas, Jones disputó más de 600 partidos de temporada regular en la NBA, con promedios aproximados de 5.4 puntos, 1.7 rebotes y 0.8 asistencias por partido.