Victorias criollas rompen la taquilla con el pago de $843 en el Pick 3 en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, celebró una cartelera de once carreras que dieron inicio a las 12:50 p.m. Entre los protagonistas destacados figura el jinete venezolano David Boraco, y los entrenadores Antonio Sano y José Francisco D'Angelo, que se combinaron para generar un Pick3 que pagó en la taquilla $843,70.

Criollos sorprenden en la taquilla en el Pick 3 con un pago de $843

La fiesta de las sorpresas comenzó en la segunda carrera de la cartelera con el entrenador José Francisco D‘Angelo, quien presentó en impecables condiciones al ejemplar Chapita, que aprovechó su velocidad inicial con la monta del jinete Rajiv Maragh, para alcanzar el triunfo desde la salida con parciales de 21”2 y 44”3, para coronar la carrera en crono final de 57” para 1.000 metros en pista sintética.

Chapita es una juvenil de dos años, hija de Tunwoo en Wind Racer por Curlin, que consigue su primera victoria en su segunda presentación. Esta linajuda corredora corrió para los colores de la sociedad Zingales Racing Stable Corp y RM18 Stable, LLC. En la taquilla dejó un pago de $15.80 a ganador.

En la tercera de la jornada, el jinete criollo David Boraco sorprendió con su conducido Amor Lejano, de origen argentino, para atropellar por líneas internas luego que los favoritos de la carrera marcaran parciales violentos. Boraco, sobre Amor lejano, se mantuvo cuarto desde la partida, y al promediar la última curva empezó su avance para conseguir el triunfo por medio largo sobre Cross Haste.

Amor lejano, un macho castrodo de nueve años, hijo de Exchange Rate, consiguió su sexta victoria en 39 presentaciones. Presento a su propietario, Luis Duco. En la taquilla dejó un pago de $20 a ganador. El tiempo de la carrera fue de 71”1 para 1.200 metros en pista enlodada.

El Pick3 de la segunda, tercera y cuarta carrera de la jornada, la completó el entrenado de Antonio Sano, Rammaas, que en velocidad fue a buscar el triunfo bajo lluvia y una pista enlodada, el jinete Edwin González, tuvo que demostrar todas sus cualidades para no dar tregua y agenciar parciales y tiempo de 23, 46, 71 y 84”1, para colocar un margen de casi dos largos sobre el gran favorito de la carrera Malbec, que no pudo dar alcance a este potro de dos años, que rompe el Maiden.

Rammaas, un hijo de Speightstown que consigue su primera victoria en su tercera presentación con los colores de RRR Racing Inc. Este animal devolvió un pago de $10.60 en la taquilla por ganador.