El venezolano se mantiene con una racha de triunfos que inició la semana pasada

Por Saúl García
Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 06:15 pm
Esta es la primera victoria de la semana de Javier Castellano en Saratoga
@AntelizJr
El jockey profesional venezolano Javier Castellano logró la victoria en la sexta competencia de la tarde de este jueves en el hipódromo de Saratoga en el condado del mismo nombre en la ciudad de Nueva York donde hace campaña.

En la sexta de diez carreras que se van a cumplir este jueves 14 de agosto del 2025 en el óvalo de Saratoga, se corrió un Maiden Special de $100.000 para potros de dos años en distancia de 1.100 metros en arena, aunque originalmente se iba a correr en grama.

La victoria de la competencia fue para el purasangre Belgian del trainer George Weaver bajo la monta del astro venezolano Javier José Castellano, con el cual realizó un tiempo oficial de 63’ 3 en la distancia.

Belgian es un potro de dos años nacido el 15 de febrero del 2023 en Springhouse Farm, producto del cruce del semental Beau Liam en Watch Smartly por Smart Strike el cual debuta con victoria en su primera presentación como purasangre para su entrenador Weaver y su propietario Newtown Anner Stud Farm.

Por su parte, para el jockey venezolano Javier Castellano es su cuarta victoria en las últimas 16 montas que ha realizado para un 20% de efectividad en dicha semana y además su cuarto lauro en el meeting del óvalo de mencionado.

Para la jornada de este viernes, Javier Castellano tiene dos compromisos de montas antes de irse el sábado al recinto de Woodbine donde tiene seis compromisos de montas por cumplir y tres de ellos son de Stakes y dos de Graded Stakes y el más importantes, es el King’s Plate Stakes de 1 millón de dólares donde montará a Runaway Again del trainer Sid Attard.

Jueves 14 de Agosto de 2025
