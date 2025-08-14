Samy Camacho consigue victoria en este hipódromo de primera clase en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La segunda carrera de la tarde de este jueves en el hipódromo de Saratoga se corrió un Claiming de $48.000 para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.400 metros donde la victoria la consiguió el jockey venezolano Samy Camacho.

El jockey venezolano Samy Camacho se llevó la victoria la tarde de este jueves en el hipódromo de Saratoga con el purasangre Riyadh Moon del trainer Dereck S.Ryan en un claiming de $48.000 en distancia de 1,400 metros.

Los parciales de la competencia fueron marcados en los siguientes tiempos: los primeros 400 en 22’3 con el ejemplar Golden Symphony en la punta, y la media milla en 46’1 con el favorito en la delantera, para pasar los 1.200 metros en 72’ flat y cerrar la carrera en 85’2 los 1,400 metros y generó un pago de $19.40 a ganador, $8.50 el place y $6.00 el show de la carrera.

El purasangre conducido por el jockey venezolano remató en los últimos 200 metros en 13’2 para tomar la delantera y conseguir la victoria en la prueba. El ejemplar es un producto de cuatro años nacido del semental Malibu Moon en Princess of China por Umbridled’s Song.

El cuatroañero ahora tiene una campaña de dos victorias en cuatro presentaciones en el 2025, y tres lauros en diez carreras cumplidas con poco más de $130.000 en ganancias producidas para su propietario The Line Racing.

Para el jockey venezolano Samy Camacho es su primera victoria del año en el óvalo de Saratoga y la 111 del año luego de 530 montas realizadas hasta los momentos y está era su único compromiso en el recinto de Nueva York.

Camacho se moverá al óvalo de Monmouth Park para este viernes donde tiene agendado cumplir con seis compromisos de montas.