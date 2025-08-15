El terrible registro de los Mets de Nueva York que podrían dejarlos sin Playoffs

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York están viviendo la peor racha en la presente temporada de las Grandes Ligas. El equipo de Carlos Mendoza no logra encontrar el camino y perdieron en su más reciente como local contra los Bravos de Atlanta.

Los metropolitanos están en una situación complicada en la vigente campaña, donde han cedido terreno por el banderín en la División Este de la Liga Nacional. Luego de caer ante Braves en la jornada de este jueves, la novena de Queens quedó a 5.0 juegos de diferencia de los Phillies de Philadelphia.

Mendoza y sus Mets apenas han conseguido dos victorias en los últimos 15 desafíos jugados. Además de alejarse de sus aspiraciones al título divisional, el equipo neoyorquino ponen en peligro su participación en la venidera Postemporada de Las Mayores.

Mets podrían quedarse fuera de los Playoffs de MLB

Mendoza y los metropolitanos podrían salir de los puestos de clasificación por primera vez en mucho tiempo. Una derrota ante los Marineros de Seattle combinado de una victoria de los Rojos de Cincinnati dejaría fuera de la clasificación a los Mets, en la jornada de este viernes por la noche.

Previo a la venidera jornada de partidos, Nueva York cuenta con un registro negativo de dos triunfos y 13 reveses en 15 juegos. La última organización que sufrió la mencionada marca y avanzó a los Playoffs fue Los Angeles Dodgers, cuando cayeron en la Serie Mundial 2017 ante Astros de Houston.

En la historia de la MLB, 10 equipos han tenido una racha de 2-13 en cualquier momento de su temporada y aún así obtuvieron un lugar en las instancias finales: