Atención contribuyentes: Pequeños errores que pueden llevar a un embargo por parte del IRS

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos ha intensificado su enfoque en la auditoría de las declaraciones de impuestos este año. Las autoridades han dejado claro que aquellos contribuyentes que no cumplan con las normativas establecidas podrían enfrentar consecuencias severas, incluyendo el embargo de sus bienes.

Durante la temporada fiscal, es común que los contribuyentes se enfrenten a confusiones en los procedimientos de declaración, lo que puede resultar en errores menores pero significativos. Estos errores, aunque puedan parecer inofensivos, pueden tener repercusiones graves si no se corrigen a tiempo.

Errores comunes que pueden derivar en embargos

El IRS monitorea de cerca todas las transacciones financieras de los ciudadanos y considera la declaración de impuestos como un documento esencial para reportar ingresos y ganancias. A continuación, se detallan algunos de los errores más comunes que pueden resultar en un embargo:

1. Declaración de ingresos incompletos

Omitir ingresos de trabajos independientes, inversiones o plataformas digitales puede ser considerado evasión fiscal, incluso si fue un descuido involuntario.

2. Incorrecto reporte del número de Seguro Social

Un error en el número del Seguro Social puede impedir que el IRS asocie correctamente la declaración con la persona adecuada, lo que podría dar lugar a deudas no reconocidas.

3. Ignorar correspondencia del IRS

No responder a las notificaciones o requerimientos del IRS puede resultar en sanciones acumulativas y multas, eventualmente llevando a un embargo por deuda impaga.

4. Errores en cálculo de créditos o deducciones

Reclamar créditos fiscales sin cumplir con los requisitos necesarios puede desencadenar una auditoría. Si se determina que hay un saldo pendiente, se podría iniciar un proceso de embargo.

5. No presentar la declaración por miedo a no pagar

No presentar la declaración por temor a no poder pagar es un error grave. El IRS prefiere que los contribuyentes presenten su declaración y luego busquen negociar un plan de pagos. La falta de presentación puede llevar directamente al embargo.

Un pequeño error puede tener grandes consecuencias, incluyendo el embargo de bienes. Mantenerse informado y ser proactivo en la corrección de cualquier error puede ayudar a evitar problemas con el IRS.