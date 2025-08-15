Esto hace Ana María Polo tras su retiro de “Caso Cerrado”

Suscríbete a nuestros canales

Alejada desde hace seis años del icónico set de “Caso Cerrado”, la reconocida abogada cubanoamericana, Ana María Polo, vuelve a capturar la atención de sus seguidores no con un veredicto, sino desde un retiro lleno de frescura y conexión con su familia.

Recientemente, la figura pública reapareció en sus redes sociales para presumir lo bien que vive alejada de los reflectores y de todos los casos que llegaban a su programa, el cual estuvo al aire por casi 20 años.

Ana María Polo vive a plenitud

En una publicación compartida en su Instagram, la presentadora de 66 años publicó unas fotos junto a sus hermanos y escribió: “Hola mis amigos, durante mi retiro estoy visitando bellos lugares como Fairchild Gardens con mis hermanos”.

La imagen tomada en el Jardín Botánico de Miami, frente a una exhibición de dinosaurios. El parecido entre ellos es tan evidente que una seguidora comentó: “son idénticos”, mientras otra expresó nostalgia preguntando cuándo grabaría una nueva temporada de “Caso Cerrado”.

“Momentos así son verdaderos tesoros para el corazón”, “Hermosa como siempre... Saludos para sus hermanos”, “Ana María necesitamos que vuelva caso cerrado porfisss”, “Que agusto Anita andar paseando por todas partes”, son otros comentarios de los internautas.

¿Vuelve "Caso Cerrado"?

En el podcast “En positivo” con Lourdes Del Río, Polo respondió con sinceridad ante la posibilidad de que su icónico programa, del cual estuvo al frente por 18 años, vuelva a la televisión hispana.

“Yo nunca digo que no porque uno no sabe. Es un programa que va a ser válido en cualquier momento de la historia. Si se dieran las condiciones perfectas”, aseveró.

Sin embargo, aclaró que su regreso no estaría motivado por el dinero. “A Dios gracias soy muy conservadora. Gané bien, trabajé mucho, ahorré mucho, no me compré aviones ni casas en República Dominicana, ni Madrid, ni Colorado”, dijo.

“Puedo vivir bien, mis gustos se satisfacen bien con lo que tengo. Ese no es el estímulo para hacer televisión de nuevo”, puntualizó la abogada.