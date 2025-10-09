Jennifer López anuncia que sus mellizos están a punto de irse de casa

Suscríbete a nuestros canales

En el año 2008 la actriz, cantante y bailarina Jennifer López se convirtió en madre de dos mellizos, llamados Emme y Max, fruto de su amor con Marc Anthony. Los jovencitos están listos para dejar el nido de su progenitora, y comenzar la etapa de independencia en la universidad.

Fuerza y éxito para sus hijos

En una entrevista para el show “Live with Kelly and Mark”, la estrella habló sin filtros de la nueva etapa que tendrán sus mellizos en la universidad, en la que tendrán amigos, compañeros y profesores que los ayudarán.

En la conversación del 6 de octubre, la intérprete de “Papi” aseveró que estará sola en casa, una situación que la tiene un poco triste, pero que sabe que es un ciclo en la vida de cualquier madre, que los hijos avancen en sus metas y sueños.

“Es una aventura emocionante, y eso es lo que quiero para ellos. Pero también pienso: ‘Oh, voy a estar sola’. Así que eso fue lo que hice desde que nacieron. Pensé que, fuera lo que fuera, lo que creáramos los tres juntos, sería algo que siempre los haga sentir bien cuando regresen a casa”, dijo resaltando la unión que tienen sus mellizos de 17 años.

Una madre amorosa

López expresó que siempre ha enseñado a sus hijos el amor, unión y respeto por los demás, por lo que sabe que la nueva etapa será única. Además, recordó cómo sentía la vida cuando tenía 17 años, las ganas de comenzar y conquistar el mundo como lo ha hecho.

“Estoy preparada para que salgan al mundo y vivan sus propias aventuras. Siempre estaré ahí para ellos. Siempre tendrán un hogar conmigo”, comentó muy emocionada la belleza de 56 años.