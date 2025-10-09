MLB: Astros de Houston entran al invierno con más dudas que certezas

Suscríbete a nuestros canales

Astros de Houston tuvo un fracaso rotundo en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Un equipo plagado de lesiones, con muchos problemas internos y una falta de competitividad que los alejó poco a poco de la postemporada. Ahora enfrentan una temporada baja con más preguntas que respuestas.

Una de las certezas más firmes de la organización para 2026 es mantener en su equipo al líder José Altuve. Un pelotero capaz de guiarlos a lo más alto posible, pero que no puede hacerlo todo él solo. La temporada baja tendrá que buscar los peloteros necesarios para lleva a Astros al siguiente nivel.

El roster se mantendrá intacto en un 90% sobre el control de los peloteros; con solo 4 jugadores en la agencia libre. Sin embargo, hay muchas lesiones y sobrepoblación en posiciones puntuales; que obligan a tomar decisiones para llegar acuerdos y tener un equipo óptimo y aliviar las finanzas.

El pitcheo es clave para la temporada baja de Astros de Houston en 2026

A nivel ofensivo Astros de Houston seguirá contando con José Altuve, Jeremy Peña, Yordan Álvarez entre otros caballos de guerra. Sin embargo, el pitcheo será el punto flaco de la ecuación, si Framber Valdez (agente libre) no vuelve a firmar con el equipo en invierno.

El pitcheo de Houston: Hayden Wesneski, Ronel Blanco, Brandon Walter y Luis García están operados de la Tommy John. Spencer Arrighetti terminó el año con inflamación en su codo y Cristian Javier espera conseguir su mejor versión tras salir de la famosa cirugía.

En ese contexto, Hunter Brown es el as de rotación, con Jason Alexander y AJ Blubaugh siendo sorpresas, pero sin muchas garantías. En esa línea, Dana Brown gerente de beisbol del equipo buscará pitchers como tarea principal para potenciar al equipo y volver a competir fuerte.

Los intereses de Astros de Houston en la Agencia Libre 2026

El proyecto de Astros de Houston se ha movido poco a poco a una reconstrucción. Han Promovido a muchos jugadores de Ligas Menores para potenciar al equipo. En ese contexto, no tendría mucho sentido ir en la Agencia Libre por jugadores de más de 30 años.

Pitchers que pueden ser óptimos para Houston: