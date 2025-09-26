MLB: Framber Valdez y su silencioso legado en Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

El legado de Framber Valdez no se mide solo en su rendimiento desde el montículo. El dominicano es uno de los brazos más confiables y resistentes en la era moderna de Astros de Houston; con salidas de calidad ha sostenido al equipo en momentos clave de Grandes Ligas.

Valdez tras ocho temporadas con los Astros, se perfila como uno de los agentes libres más cotizados de 2026. Aunque no ha confirmado su salida, todo indica que escuchará ofertas de otras organizaciones. Su última apertura en casa podría haber sido su despedida silenciosa.

Framber desde que debutó en Houston registró números sensacionales; los mismo que ayudaron al equipo a ganar una Serie Mundial y pelear muchas otras. En ese contexto, su rendimiento está fuera de toda duda y de no seguir en el equipo, se le va a extrañar como ese caballo que podía empujarlo todo.

¿A qué equipo podría ir Framber Valdez tras la agencia libre 2026?

Framber Valdez será uno de los brazos más sólidos y buscados en la agencia libre 2026. Con marca de 81-52, 3.36 ERA en 166 aperturas de 1053 ponches. El dominicano tendrá opciones de alcanzar un valor de mercado como Max fried con Yankees: 6 años y 200+ millones.

Su perfil de zurdo con tasa élite de roletazos (percentil 98) lo coloca cerca de equipos con buen infield defensivo y parques menos castigadores al jonrón. En esa línea: Padres de San Diego y Orioles de Baltimore son dos de los candidatos más fuertes según algunos reportes.

Padres tiene necesidad de un refuerzo alto en la rotación y tendrá flexibilidad si liberan contratos fuertes. Orioles necesita un brazo top de rotación para dominar el este de la Liga Americana, por lo que contar con el dominicano le daría opciones de competir nuevamente.

Números de Framber Valdez en su carrera

Valdez ha tenido una carrera brillante con Astros de Houston, solo hace falta ver sus números y el desempeño en cada temporada. Si no logró ganar más, es porque el destino así no lo quiso, pero no por su mal trabajo. De hecho, Framber es uno de los peloteros más quisquillosos a la hora de preparar sus aperturas.

Números de Valdez en su carrera:

- 188 juegos, 166 aperturas, 81-52, 3.36 efectividad, 1080.2 entradas, 912 hits, 404 carreras limpias, 87 jonrones, 389 boletos, 1053 ponches, 1.20 WHIP