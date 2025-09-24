¿Cuándo fue la última vez que los Astros de Houston no jugaron Playoffs?

Suscríbete a nuestros canales

Durante los últimos años, los Astros de Houston han sido un participante regular en los Playoffs de Grandes Ligas, pero esta temporada 2025 las cosas podrían ser diferentes si los resultados no los acompañan en esta última semana de ronda regular. Los dirigidos por Joe Espada han tenido una campaña de altos y bajos, pero la posibilidad de clasificar aún está latente. Sin embargo, hoy 24 de noviembre, está fuera de puestos de clasificación.

Los siderales están a cuatro juegos del primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana, mismo que ocupan los Marineros de Seattle, equipo que ya aseguró su cupo en Postemporada y ahora buscará el banderín. Sin embargo, pese a esa diferencia, los campeones de la Serie Mundial de 2022 tienen posibilidades de jugar en octubre, así sea por la figura del Wild Card.

En caso de no clasificar, será un batacazo en MLB, tomando en cuenta que este equipo es de los que siempre dice presente en la "Tierra Prometida".

Últimos Playoffs sin los Astros de Houston

La temporada 2016 marcó la última ocasión en que los Astros de Houston se quedaron sin Playoffs, un año en el que el equipo mostró competitividad, pero no alcanzó el objetivo. Con un balance de 84 victorias y 78 derrotas, los texanos cerraron con récord positivo y terminaron en la tercera posición de la División Oeste de la Liga Americana. A pesar de superar la barrera del .500, el esfuerzo no bastó para conseguir un boleto a la Postemporada.

Ese año dejó una mezcla de sensaciones en la afición: por un lado, se evidenciaba que la reconstrucción impulsada por la directiva comenzaba a dar frutos; por el otro, la falta de consistencia en momentos clave costó caro en una división siempre competitiva. Desde entonces, Houston no ha vuelto a quedarse fuera de la fiesta de octubre, consolidándose como una de las franquicias más sólidas y dominantes de las Grandes Ligas.

Recientemente, en la temporada 2025, los Astros han perdido cuatro juegos consecutivos y están fuera de posición de Playoffs por primera vez desde el 25 de mayo.

Esta última semana es vital para conocer a esos últimos clasificados y para buena noticia de los Astros, se encuentran a un juego de diferencia de los Tigres de Detroit, equipo que es el tercer en el Wild Card a la fecha de hoy.