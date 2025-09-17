MLB: Astros de Houston se despiden de una de sus figuras en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Astros de Houston está en una guerra por ganar la División Central de Liga Americana. El equipo está peleando con uñas y dientes para lograr el objetivo, pero ha recibido una desafortunada noticia. Una de sus piezas claves se perderá lo que resta de la temporada 2025 de MLB.

Joe Espada confirmó que la lesión de Yordan Álvarez es mucho más complicada de lo esperado. De hecho, no se aventuró a dar un tiempo de baja, pero si resaltó: "No se espera que pueda jugar en un tiempo". Tomando en cuenta la frase, no parece optimista para que vuelva en 2025.

Un esguince de tobillo sana: de 1 a 3 semanas para Grado 1 (leve), de 3 a 6 semanas para Grado 2 (moderado), y de 3 meses o más para Grado 3 (grave). El 30 de septiembre comienza la postemporada, por lo que no parece que el cubano vuelva a jugar en lo que resta de año.

¿Cómo ha reemplazado Astros de Houston a Yordan Álvarez en 2025?

La lesión de Yordan Álvarez obligó al manager Joe Espada hacer malabares para cubrir su ausencia. Los bates de Walker, Altuve, Peña, Paredes y Díaz ayudaron a sostener su producción ofensiva. A nivel de defensa, se ha repartido la posición de acuerdo a los rivales a enfrentar.

Tras la nueva lesión de Álvarez, Jesús Sánchez se movió al LF y activó al novato Zach Cole para el RF. El puesto de bateador designado quedó para Víctor Caratini en primera instancia; pero se espera que sea un rol que se vaya moviendo de acuerdo al rival de turno.

Números de Yordan Álvarez en 2025

Yordan Álvarez ha tenido una dura temporada 2025 de Grandes Ligas. La alineación de Astros de Houston lo extraña por lo que aporta dentro del terreno de juego y eso es difícil de igualar. Su año será una anécdota en su carrera, una que no va a querer recordar.

Números de Álvarez en 2025:

- 48 juegos, 165 turnos, 17 anotadas, 45 hits, 8 dobles, 6 jonrones, 27 impulsadas, 28 onletos, 33 ponches, 1 base robada, .273 promedio, .367 OBP, .430 OPS, .797 OPS