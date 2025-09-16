José Altuve protagoniza gran jugada a la defensiva contra Texas

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston, contendientes por el liderato en el Oeste de la Liga Americana, se hicieron con la victoria este lunes en Daikin Park al enfrentarse a sus vecinos, los Rangers de Texas, e imponerse por un marcador de seis carreras por tres.

Una de sus piezas clave en este compromiso fue el venezolano José Altuve, quien, a pesar de irse de 4-0 a nivel ofensivo, supo convertirse en figura en el ámbito defensivo para asegurar el triunfo de su equipo.

Consumía su turno Jonah Heim en la parte alta de la tercera entrada con un hombre en base y sin outs, cuando los siderales vencían por dos rayitas a cero. Al primer lanzamiento de Jason Alexander, conectaría un roletazo.

Altuve se arrojaría al suelo para atrapar la pelota y, sin necesidad de levantarse, asistió al dominicano Jeremy Peña para así retirar al hombre que se dirigía hacia la intermedia. Finalmente, el dominicano le pasó la bola a Christian Walker para completar la doble matanza.

En una temporada donde ha tenido que pasar por distintas lesiones, el pelotero venezolano no ha dejado de mostrar sus habilidades a la ofensiva y con el guante, consolidándose como la gran estrella de los Astros.