¿Cuántos hits necesita Luis Arráez para aspirar al título de bateo?

La temporada 2025 de las Grandes Ligas ya está en su recta final, y mientras los equipos van consiguiendo sus boletos a los playoffs, los peloteros no bajan el pie del acelerador para tratar de conquistar premios individuales. Uno de esos es Luis Arráez, quien se mantiene como uno de los grandes candidatos al título de bateo de la Liga Nacional.

El pelotero venezolano buscar seguir haciendo historia y alzar su cuarto campeonato seguido, pero este año ha sido un verdadero reto para él, ya que las cosas no le han salido del todo bien y otros jugadores han elevado la competitividad. Y es que previo a la jornada de este lunes, La Regadera es quinto en el apartado de promedio con .286, igualado con Geraldo Perdomo y Brice Turang.

Arráez y sus probabilidades de ganar el título

Una de las ventajas que tiene Luis Arráez es que el líder, Trea Turner (.305), se encuentra inactivo por un inconveniente físico desde la semana pasada. Si bien ya retomó sus actividades beisbolísticas, los Phillies de Filadelfia consideran que regresará al lineup en la semana final del calendario.

Con este panorama, y en caso de que el norteamericano no pueda llegar a tiempo y mantenga ese promedio, el oriundo de San Felipe deberá subir hasta .306 y así disputar realmente el título de bateo. Pero para ello tendrá que sacar a relucir su talento con el madero y disparar al menos unos 26 imparables.

Los Padres de San Diego enfrentarán esta semana a Mets de Nueva York y Medias Blancas de Chicago, para luego cerrar en casa frente a Cerveceros de Milwaukee y D-backs de Arizona. Durante ese periodo, Luis Arráez estaría consumiendo unos 48 turnos al bate (si se toma una media de cuatro turnos por juego), por lo que unos 26 hits lo impulsarían a esa cifra que necesita para ganar el campeonato.