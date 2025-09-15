Eugenio Suárez le batea mejor a este tipo de lanzadores (+Datos)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez no solo ha sido de los mejores peloteros venezolanos de la temporada 2025 de Grandes Ligas, también ha resaltado entre los latinos con mayor productividad en el presente curso. El tercera base de los Marineros de Seattle ha marcado un año lleno de logros y cosas notables, ofensivamente hablando. Sin embargo, actualmente atraviesa por un slump, como todo gran slugger.

"Bolimbomba", como es apodado, ha dividido su tiempo de juego este año con dos franquicias: Primero con Cascabeles de Arizona y posteriormente, luego del Juego de Estrellas, con Marineros de Seattle. En su regreso al equipo de la Liga Americana ha sufrido altos y bajos, pero aún así su poder ha estado ahi, a orden del día.

Según un dato de Wilber Data, Suárez ha tenido un punto a favor cuando enfrenta a bateadores derechos, sin embargo, ante zurdos ha estado su problema esta campaña de MLB.

Números ante derechos y zurdos para Eugenio Suárez

El criollo de 34 años ha demostrado ser una pieza sólida frente a lanzadores derechos durante la temporada, mostrando poder y consistencia en sus turnos. En 434 apariciones al bate contra pitchers diestros, ha registrado un promedio de .256 con un OPS de .883, respaldado por 33 cuadrangulares. Estas cifras reflejan su capacidad para producir en situaciones clave y convertirse en una amenaza constante cuando enfrenta a lanzadores de este perfil.

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente contra los lanzadores zurdos, donde su rendimiento cae de manera significativa. En 164 turnos al bate ante pitchers de esta mano, apenas batea para .157, con un OPS de .705 y solo 12 jonrones. La diferencia entre un escenario y otro revela una marcada vulnerabilidad que puede ser aprovechada estratégicamente por los rivales, y que también representa un área clara de mejora si Suárez busca redondear aún más su aporte ofensivo.

En general, en la temporada 2025 de Grandes Ligas, Eugenio Suárez tiene números atractivos. Actualmente, registra 122 hits en 147 juegos, entre ellos 25 dobles y 45 jonrones. Además, cuenta con 109 carreras remolcadas, 83 anotadas y un promedio de .226.