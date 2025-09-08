Eugenio Suárez escribe su nombre junto a leyendas de la tercera base (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez está siendo sin duda el pelotero venezolano más productivo de la campaña 2025 de Grandes Ligas, teniendo números sumamente brillante y además, marcando impacto entre latinos. El tercera base de los Marineros de Seattle recientemente llegó a 45 jonrones y sigue su camino rumbo a los 50.

"Geno", como es apodado, ha mostrado poder desde el Opening Day, primero con los Cascabeles de Arizona y posteriormente con Marineros, equipo con el que actualmente está buscando seguir produciendo para ganarse un lugar en los próximos Playoffs de las Grandes Ligas.

Suárez el pasado domingo 7 de septiembre conectó dos jonrones ante los Bravos de Atlanta y esos batazos significaron una marca histórica, que lo hizo unirse a una lista élite de peloteros que han jugado en la tercera base.

Eugenio Suárez entra a listado histórico de tercera bases

Eugenio Suárez se ha unido a un grupo verdaderamente exclusivo en la historia de las Grandes Ligas al registrar siete juegos de múltiples jonrones en una misma temporada, igualando una marca que solo habían alcanzado Ken Caminiti, Adrián Beltré y Alex Rodríguez. El antesalista venezolano ha mostrado su poder consistente a lo largo del 2025, dividiendo su producción con dos equipos, pero manteniendo siempre la capacidad de cambiar el rumbo de un juego con su bate. Esta hazaña lo coloca hombro a hombro con algunos de los antesalistas más emblemáticos de todos los tiempos.

El logro de Suárez no solo resalta su capacidad para conectar la pelota con fuerza, sino también su durabilidad y presencia como pieza clave en el corazón de la alineación. Alcanzar esta cifra en una posición tan exigente defensiva y ofensivamente reafirma el lugar del venezolano como uno de los principales sluggers de su generación.

En 140 juegos del 2025, Eugenio Suárez cuenta con 122 hits entre ellos 25 dobles y 45 jonrones. Además, tiene 109 carreras remolcadas, 83 anotadas y promedio de .238.