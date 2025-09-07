Poderío absoluto: Eugenio Suárez en la cima del cuadrangular

Suscríbete a nuestros canales

Con un poderío ofensivo indiscutible, el toletero venezolano ya ha conectado 43 jonrones, una cifra que lo coloca entre los líderes de la presente campaña y demuestra el momento espectacular que vive con el madero.

La hazaña de llegar a los 40 cuadrangulares es notable, pero la gran pregunta que se hacen los fanáticos es: ¿podrá Eugenio Suárez alcanzar los 50 jonrones antes de que termine la temporada? La respuesta, según las proyecciones, es un rotundo sí.

Proyección a 50 cuadrangulares

Para alcanzar la marca de los 50 vuelacercas, Eugenio Suárez necesitaría solo 7 jonrones más. Dado el ritmo que ha mantenido durante toda la temporada, la proyección es muy favorable.

Analizando su promedio de turnos al bate por cuadrangular, que es de 13.9, Eugenio necesitaría aproximadamente 98 turnos más para conectar los 7 jonrones que lo separarían de la cifra mágica de 50.

Con la cantidad de partidos que aún restan en el calendario de la temporada, la posibilidad de que Eugenio Suárez se una al selecto club de peloteros con 50 jonrones en una campaña es muy alta.

El camino de Eugenio hacia los 50 jonrones es una historia fascinante que ha capturado la atención de los aficionados al béisbol. Su talento y dedicación son la prueba de que, en el mundo del béisbol, el poderío absoluto es un camino directo hacia la historia.