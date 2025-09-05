Eugenio Suárez y Juan Soto entre los mejores latinoamericanos para MLB

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas de que Eugenio Suárez está teniendo una temporada espectacular en Grandes Ligas, que se podría consagrar con una más que probable clasificación a Postemporada con Marineros de Seattle, equipo al que llegó proveniente de Cascabeles de Arizona.

Ya el tercera base venezolano parece sentirse a gusto en su nuevo conjunto, dónde destaca pese a ser uno de los varios jonroneros que tiene ese conjuntos, junto a Julio Rodríguez, Randy Arozarena y sobre todo el receptor Cal Raleigh.

El venezolano cerca de emular sus récords personales

Incluso, con apenas tres semanas por desarrollarse en la temporada 2025 de MLB, "Geno" está considerado uno de los mejores latinos que hay en la competencia, como se demostró en una publicación hecha este 5 de septiembre en la página oficial de Las Mayores.

Allí se colocó a Eugenio Suárez como el cuarto mejor bateador de Latinoamérica, por detrás de Juan Soto, que se ubicó primero, seguido de Junior Caminero y Vladimir Guerrero Jr. Todos ellos de origen dominicano.

"Después de empalmar 36 jonrones por los D-backs en sus primeros 106 partidos de la temporada (incluyendo una jornada de cuatro bambinazos), Eugenio Suárez parecía estar en posición de conseguir un contrato como agente libre este invierno pese a que ya tiene 34 años", dice parte del reporte hecho por MLB.

Eugenio Suárez un slugger consagrado en MLB

"Aunque ha conectado seis cuadrangulares y ha remolcado 18 carreras en 31 partidos por los Marineros desde que llegó en un cambio con los D-backs en la Fecha Límite, el toletero venezolano se ha enfriado notablemente en comparación con su desempeño por Arizona. Aun así, ha demostrado el daño que puede causar cuando está encendido, y por eso a los Marineros les urge que el toletero recupere esa forma mientras se aferran a uno de los Comodines de la Liga Americana. Y, en lo personal, a él también le urge", finaliza.

En lo que va de campaña, ya busca emular su tope personal de cuadrangulares en un año, al sumar 42, restándole siete para empatar lo hecho en 2019. A su vez, totaliza 105 carreras impulsadas y 80 anotadas.