|Entradas
|NYM
|CIN
|1º
|Mark Vientos pega sencillo con rodado suave a tercera base Ke'Bryan Hayes. Francisco Lindor anota Juan Soto a 2da.
|1
|0
|1º
|Brandon Nimmo out con elevado de sacrificio a jardinero central TJ Friedl. Juan Soto anota Mark Vientos a 2da.
|2
|0
|1º
|Starling Marte pega sencillo con elevado a jardinero derecho Noelvi Marte. Mark Vientos anota.
|3
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|0-0
|1
|0
|0
|.265
|J. Soto RF
|2-1
|1
|0
|0
|.260
|P. Alonso 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.271
|M. Vientos 3B
|1-1
|1
|0
|1
|.244
|B. Nimmo LF
|0-0
|0
|0
|1
|.267
|S. Marte DH
|1-1
|0
|0
|1
|.278
|J. McNeil CF
|1-0
|0
|0
|0
|.265
|F. Alvarez C
|1-1
|0
|0
|0
|.269
|L. Acuña 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.241
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|David Peterson
|1.0
|0
|1
|0
|9-6
|3.59
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Friedl CF
|1-0
|0
|0
|0
|.266
|N. Marte RF
|1-0
|0
|0
|0
|.291
|E. De La Cruz SS
|1-1
|0
|0
|0
|.270
|M. Andujar DH
|1-0
|0
|0
|0
|.312
|A. Hays LF
|0-0
|0
|0
|0
|.262
|S. Steer 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.237
|T. Stephenson C
|0-0
|0
|0
|0
|.226
|K. Hayes 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.244
|M. McLain 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.228
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Andrew Abbott
|1.2
|3
|4
|2
|44-27
|2.82
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mets
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|4
|0
|Reds
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
Ver más