Play by Play

Play by Play

WSH 5
CHC 11


NYM 3
CIN 0
B: 1
S: 2
O: 2
CWS 1
DET 0
B: 1
S: 2
O: 2
MIL 1
PIT 0
B: 0
S: 0
O: 0
LAD 0
BAL 0
B: 1
S: 2
O: 0
Warmup
TOR 0
NYY 0
Warmup
PHI 0
MIA 0
Warmup
SEA 0
ATL 0
Pre-Game
CLE 0
TB 0
Pre-Game
MIN 0
KC 0
Pre-Game
HOU 0
TEX 0
Pre-Game
SF 0
STL 0
Pre-Game
SD 0
COL 0
Pre-Game
ATH 0
LAA 0
Pre-Game
BOS 0
AZ 0

NYM
75-65 (.536)
3
Alta 2nd 2 outs
0

CIN
70-70 (.500)
Pete Alonso

AL BATE

Pete Alonso (1B)
1 - 0
Andrew Abbott

LANZA

Andrew Abbott
1.2 IP, 3 CL, 2 K, 44 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Francisco Lindor 2B: Francisco Alvarez 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Foul
Four-Seam Fastball 93.3 MPH.
Rotación:0RPM
3
Strike cantado
Four-Seam Fastball 93.1 MPH.
Rotación:2.248RPM
2
Foul
Four-Seam Fastball 92.7 MPH.
Rotación:2.326RPM
1
Bola por el suelo
Curveball 81.8 MPH.
Rotación:2.818RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
3 - - - - - - - 3 4 0
0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas NYM CIN
Mark Vientos pega sencillo con rodado suave a tercera base Ke'Bryan Hayes. Francisco Lindor anota Juan Soto a 2da. 1 0
Brandon Nimmo out con elevado de sacrificio a jardinero central TJ Friedl. Juan Soto anota Mark Vientos a 2da. 2 0
Starling Marte pega sencillo con elevado a jardinero derecho Noelvi Marte. Mark Vientos anota. 3 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 0-0 1 0 0 .265
J. Soto RF 2-1 1 0 0 .260
P. Alonso 1B 1-0 0 0 0 .271
M. Vientos 3B 1-1 1 0 1 .244
B. Nimmo LF 0-0 0 0 1 .267
S. Marte DH 1-1 0 0 1 .278
J. McNeil CF 1-0 0 0 0 .265
F. Alvarez C 1-1 0 0 0 .269
L. Acuña 2B 1-0 0 0 0 .241




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
David Peterson 1.0 0 1 0 9-6 3.59
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Friedl CF 1-0 0 0 0 .266
N. Marte RF 1-0 0 0 0 .291
E. De La Cruz SS 1-1 0 0 0 .270
M. Andujar DH 1-0 0 0 0 .312
A. Hays LF 0-0 0 0 0 .262
S. Steer 1B 0-0 0 0 0 .237
T. Stephenson C 0-0 0 0 0 .226
K. Hayes 3B 0-0 0 0 0 .244
M. McLain 2B 0-0 0 0 0 .228




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Andrew Abbott 1.2 3 4 2 44-27 2.82

NY Mets
Cincinnati
4 H 1
0 HR 0
4 TB 1
1 DEB 1

NY Mets
Cincinnati
0 K 2
6 ST 27
1 H 4
0 BB 1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 81 59 .579 - W1
Mets 75 65 .536 6.0 L1
Marlins 65 75 .464 16.0 L3
Braves 63 77 .450 18.0 W1
Nationals 56 84 .400 25.0 L1
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 86 55 .610 - L1
Cubs 81 60 .574 5.0 W1
Reds 70 70 .500 15.5 L2
Cardinals 70 71 .496 16.0 W2
Pirates 64 77 .454 22.0 W3
Probabilidad de ganar
78.5 %
2 parte alta
(B:1 S:1 O:2)

NY Mets 3 - 0 Cincinnati
Datos del encuentro
Estadio: Great American Ball Park
Localidad: Cincinnati, Ohio
El clima: Partly Cloudy, 78 ºF
Capacidad: 43.891
Árbitros:
Home Plate: Nick Mahrley
1era base: Nic Lentz
2da base: Jacob Metz
3era base: Mark Ripperger
WSH 5
CHC 11


Alta 2nd ver en vivo
NYM 3
CIN 0
B: 1
S: 2
O: 2
Baja 2nd ver en vivo
CWS 1
DET 0
B: 1
S: 2
O: 2
Alta 2nd ver en vivo
MIL 1
PIT 0
B: 0
S: 0
O: 0
Alta 1st ver en vivo
LAD 0
BAL 0
B: 1
S: 2
O: 0
Warmup
TOR 0
NYY 0
Warmup
PHI 0
MIA 0
Warmup
SEA 0
ATL 0
Pre-Game
CLE 0
TB 0
Pre-Game
MIN 0
KC 0
Pre-Game
HOU 0
TEX 0
Pre-Game
SF 0
STL 0
Pre-Game
SD 0
COL 0
Pre-Game
ATH 0
LAA 0
Pre-Game
BOS 0
AZ 0
New York Mets
75-65 (.536)
3
Alta 2nd
2 outs
0
Cincinnati Reds
70-70 (.500)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 0-0 1 0 0 .265
J. Soto RF 2-1 1 0 0 .260
P. Alonso 1B 1-0 0 0 0 .271
M. Vientos 3B 1-1 1 0 1 .244
B. Nimmo LF 0-0 0 0 1 .267
S. Marte DH 1-1 0 0 1 .278
J. McNeil CF 1-0 0 0 0 .265
F. Alvarez C 1-1 0 0 0 .269
L. Acuña 2B 1-0 0 0 0 .241




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
David Peterson 1.0 0 1 0 9-6 3.59
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Friedl CF 1-0 0 0 0 .266
N. Marte RF 1-0 0 0 0 .291
E. De La Cruz SS 1-1 0 0 0 .270
M. Andujar DH 1-0 0 0 0 .312
A. Hays LF 0-0 0 0 0 .262
S. Steer 1B 0-0 0 0 0 .237
T. Stephenson C 0-0 0 0 0 .226
K. Hayes 3B 0-0 0 0 0 .244
M. McLain 2B 0-0 0 0 0 .228




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Andrew Abbott 1.2 3 4 2 44-27 2.82
Probabilidad de ganar
78.5 %
2 parte alta (B:1 S:1 O:2)

NY Mets 3 - 0 Cincinnati

NY Mets
Cincinnati
4 H 1
0 HR 0
4 TB 1
1 DEB 1

NY Mets
Cincinnati
0 K 2
6 ST 27
1 H 4
0 BB 1
Pete Alonso

AL BATE

Pete Alonso (1B)
1 - 0

LANZA

Andrew Abbott
1.2 IP, 3 CL, 2 K, 44 NP
Andrew Abbott
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Francisco Lindor 2B: Francisco Alvarez 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Foul
Four-Seam Fastball 93.3 MPH.
Rotación:0RPM
3
Strike cantado
Four-Seam Fastball 93.1 MPH.
Rotación:2.248RPM
2
Foul
Four-Seam Fastball 92.7 MPH.
Rotación:2.326RPM
1
Bola por el suelo
Curveball 81.8 MPH.
Rotación:2.818RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Mets 3 - - - - - - - 3 4 0
Reds 0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas NYM CIN
alta Mark Vientos pega sencillo con rodado suave a tercera base Ke'Bryan Hayes. Francisco Lindor anota Juan Soto a 2da. 1 0
alta Brandon Nimmo out con elevado de sacrificio a jardinero central TJ Friedl. Juan Soto anota Mark Vientos a 2da. 2 0
alta Starling Marte pega sencillo con elevado a jardinero derecho Noelvi Marte. Mark Vientos anota. 3 0
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 81 59 .579 - W1
Mets 75 65 .536 6.0 L1
Marlins 65 75 .464 16.0 L3
Braves 63 77 .450 18.0 W1
Nationals 56 84 .400 25.0 L1
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 86 55 .610 - L1
Cubs 81 60 .574 5.0 W1
Reds 70 70 .500 15.5 L2
Cardinals 70 71 .496 16.0 W2
Pirates 64 77 .454 22.0 W3
Datos del encuentro
Estadio: Great American Ball Park
Localidad: Cincinnati, Ohio
El clima: Partly Cloudy, 78 ºF
Capacidad: 43.891
Árbitros:
Home Plate: Nick Mahrley
1era base: Nic Lentz
2da base: Jacob Metz
3era base: Mark Ripperger

Ver más

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos PSG Hipismo La Rinconada Lionel Messi
Viernes 05 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)