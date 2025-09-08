Eugenio Suárez consigue una marca inédita entre criollos con su bambinazo 45 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez ya volvió a enracharse con su poderío con el bate y en la jornada de hoy sacudió par de bambinazos, para conseguir un registro sin precedentes entre los peloteros nativos del país.

Los Marineros de Seattle le propinaron una paliza 18-2 a los Bravos de Atlanta y en este festival de batazos, el slugger criollo no quiso quedarse atrás, sacando su primera pelota de la tarde en el sexto episodio.

Eugenio Suárez se vuela la barda por de veces:

Suárez estaba en cuenta de 1-1, cuando aprovechó un envío afuera de Dylan Dodd, para mandarla al bullpen de Seattle por el jardín izquierdo, mismo lugar por donde la sacó ayer, colocando el choque 11-1 parcialmente.

Mientras que el segundo apareció en el último inning ante el infielder Víctor Brujan, a quien pusieron a lanzar por el diferencial del score. Suárez simplemente se "sentó" el lento envío, para sacar a relucir nuevamente su poder cerca de la misma zona, trayendo con la grúa a un compañero que corría en la inicial.

Eugenio Suárez es el primer criollo con este dato:

Con estos dos bambinazos de la jornada de hoy, "Bolibomba" no solamente se acerca a la meta de los 50, sino que se convirtió en el primer criollo en registrar dos campañas de 45 o más vuelacercas en Las Mayores.

Los venezolanos solamente han podido superar esa barrera (45) en cuatro ocasiones y las otras dos, son: una de Salvador Pérez y otra de Andrés Galarraga, de acuerdo al dato emitido por Efraín Zavarce.