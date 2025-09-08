Eugenio Suárez lidera a los latinos en este poderoso apartado en MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez estalló con su poder para liderar la paliza de los Marineros de Seattle (18-2) sobre los Bravos de Atlanta, en la jornada de este domingo 7 de septiembre. El venezolano castigó a Ronald Acuña Jr. y compañía con par de jonrones en el Truist Park.

El antesalista fue uno de quinta peloteros que fabricó tres carreras en el partido con dos cuadrangulares. 'Bolibomba' comenzó a lucir su fuerza en la parte alta de la sexta entrada con enorme tablazo por el jardín izquierdo para consolidar la diferencia de anotaciones de los capitalinos en el desafío, con una conexión que se perdió de vista a 100.2 millas por hora y recorrió 374 pies de distancia.

La soberbia de 'Geno' no terminó ahí, ya que el bateador experimentado desapareció el 45 de la vigente temporada en la alta del noveno capítulo para traer al plato par de rayitas. El nativo de Piar cerró una presentación memorable, luego de ligar 5-2 con dos vuelacercas, tres impulsadas, dos anotadas y un boleto.

Eugenio Suárez lidera en jonrones a los latinos en 2025

Además de afianzarse entre los mejores jonroneros de la campaña, Eugenio Suárez se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del béisbol en la temporada 2025 de las Grandes Ligas, liderando a todos los jugadores latinos con 45 jonrones. Junior Caminero (41), Juan Soto (38) y Rafael Devers (31) le siguen en el listado entre los latinoamericanos.

Este rendimiento no solo destaca por la cantidad de cuadrangulares, sino también por su consistencia a lo largo del año. En una liga cada vez más diversa y competitiva, el venezolano ha sabido imponerse con fuerza, superando a otras estrellas latinas de renombre. En la recta final de la temporada, el criollo luce promedio al bate de .238, 45 bambinazos, 122 hits, 109 empujadas, 83 anotaciones, .309 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .859 en 140 juegos.