¡Batalla campal! Así va la lucha por el tercer comodín en la Liga Americana de MLB

Comienza una nueva semana en la temporada 2025 de las Grandes Ligas y algunos buscan la mayor cantidad de victorias para poder aspirar a los puestos de Playoffs. La Liga Americana está que arde en las posiciones no solo en la lucha por el banderín, sino por los lugares de comodín.

Previo a la jornada de este lunes 8 de septiembre, New York Yankees y Boston Red Sox se encuentran cómodos como dueños de los dos comodines en el joven circuito con 5.0 y 3.5 partidos de los equipos que se encuentran fuera de la clasificación en esta recta final de la campaña.

Fuera de los mencionados equipos, existe una verdadera lucha por el tercer Wild Card de la Liga Americana con hasta cinco franquicias como protagonistas a tres semanas de que termine la ronda regular de Las Mayores. Con par de jonrones de Eugenio Suárez, los Seattle Mariners se mantienen como dueños de ese tercer comodín, pero no se deben descuidar, ya que tienen en el retrovisor hasta cuatro conjuntos con ganas de Postemporada.

Batalla campal por el comodín en la Liga Americana

Los Marineros de Seattle se encuentran en el tercer comodín con marca de 75 victorias y 68 reveses, a 2.5 partidos de diferencia de los Houston Astros que lideran la División Oeste del joven circuito.

Fuera de la clasificación, pero bastante de ese Wild Card se ubican Texas Rangers (1.5), Kansas City Royals (2.0), Cleveland Guardians (2.5) y Tampa Bay Rays (4.0), que cuentan con serias aspiraciones de avanzar a los Playoffs.