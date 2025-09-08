Freddy Fermín resurge con el madero gracias a esta decisión (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego han empezado a dar señales de vida nuevamente. Luego de una racha bastante negativa de cinco derrotas en fila, los dirigidos por Mike Shildt parecen enderezar el rumbo nuevamente, al encadenar par de triunfos seguidos ante los Rockies de Colorado, con un protagonista importante en ambos éxitos: Freddy Fermín.

El receptor venezolano no había pasado últimamente por un buen momento ofensivo, sin embargo, en estos últimos dos encuentros de la serie ante los rocosos logró sacar a relucir su mejor versión desde la caja de bateo, para ayudar a su equipo a retomar el sendero del triunfo, algo que necesitaban con bastante urgencia.

Este domingo 7 de septiembre, en el último duelo de la serie en el Coors Field de Colorado, Freddy Fermín se fue de 4-2, con una carrera impulsada, una anotada y un boleto negociado. Luego del encuentro, el criollo reveló cuál cree que ha sido la clave para haber cerrado con fuerza sus últimos dos compromisos disputados.

Freddy Fermín y su despertar ofensivo

Aunque las cosas iniciaron muy bien para Freddy Fermín en los Padres de San Diego, los últimos juegos venían siendo complicados para ambas partes. Entre el 15 de agosto y el 2 de septiembre, el receptor venezolano jugó 15 encuentros con los 'frailes', lapso de tiempo en el que dejó promedios flojos de .186/.222/.279/.501, al conectar solo ocho hits en 43 turnos. Además, el mal momento fue general, ya que los Padres dejaron récord de 5-10 en ese período.

Luego del compromiso del 2 de septiembre, el manager Mike Shildt decidió darle dos juegos de descanso al nacido en Puerto Ordaz, lo que se combinó con un día libre para generar un total de tres días de descanso. "Quizás estaba un poco agotado, tanto mental como físicamente", dijo el criollo luego del juego de este domingo, y vaya que lo ha dejado en claro.

Freddy Fermín regresó a la alineación el sábado 6 de septiembre, día en el que se fue de 5-2, con un sencillo, un doble y tres impulsadas, para ayudar en el triunfo de San Diego sobre Colorado por pizarra de 10-8.

Un día después, el venezolano volvió a duplicar, al conectar par de hits en cuatro turnos e impulsar una rayita, para colaborar a otro triufno de San Diego, esta vez por marcador de 8-1. Sin duda, al criollo le hacía falta un descanso para volver a su mejor nivel ofensivo.