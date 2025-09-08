Ronald Acuña Jr. luce mejor cuando está en esta posición en el lineup (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. está atravesando un preocupante momento ofensivo en la temporada 2025 de Grandes Ligas, donde bajó su producción considerablemente. El jardinero de los Bravos de Atlanta continúa siendo importante para este equipo, pero claramente se espera más de él, en cuanto a números ofensivos.

"El De La Sabana" tuvo que pasar unos días por la lista de lesionados y desde su regreso, su producción no ha sido la misma, incluso fue removido del puesto de primer bate del lineup, algo que no ha sido la mejor decisión por parte del mánager Brian Snitker.

Ronald Acuña Jr. y su verdadero puesto en el lineup

Acuña Jr. ha demostrado con sus números que su impacto ofensivo es mucho más contundente cuando ocupa el puesto de primer bate. En 43 juegos como líder del lineup, su producción ha sido élite, con un promedio de .310, un OBP de .423 y un OPS cercano al .980, acompañado de 11 cuadrangulares y 20 impulsadas. Estas cifras reflejan a un jugador capaz de encender la chispa ofensiva desde el inicio, combinando poder y capacidad de embasarse para marcar la diferencia en los primeros turnos del juego.

Por el contrario, su rendimiento se ha visto disminuido al ser utilizado como tercer bate. En 29 juegos en esa posición apenas batea para .212, con un OBP de .359 y un OPS de .744, números que no se comparan con su explosividad al inicio de la alineación. Aunque ha conectado 4 jonrones y remolcado 10 carreras en ese rol, claramente su mejor versión aparece en la cima del lineup, donde no solo aprovecha mejor su velocidad y capacidad de envasarse, sino que también potencia la ofensiva de todo el equipo.

Los números actualmente del venezolano no son los mejores y lo cierto es que su versión más consistente es en la cima del lineup, donde su capacidad de embasarse y generar ritmo ofensivo lo convierten en un jugador diferencial.

En la temporada 2025, Ronald Acuña Jr. tiene 73 hits en 76 juegos, entre ellos 11 dobles, un triple y 15 jonrones. Además, cuenta con 31 carreras remolcadsa, 58 anotadas, seis robos y promedio de .271.