¡Pelotazos! La historia de nunca acabar entre Ronald Acuña Jr. y los Marlins de Miami (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. tuvo un juego sumamente raro ante los Marlins de Miami este miércoles 27 de agosto. El pelotero venezolano se embasó nada más y nada menos que cinco veces, sin embargo, no conectó ni un solo imparable, y tuvo apenas un turno oficial en todo el juego de pelota.

"La Bestia" tomó cuatro boletos, muestra de su sapiencia y buena vista en la caja de bateo. Sin embargo, en su segundo turno se embasó de una manera en la que a ningún bateador le agrada llegar a primera: un pelotazo. En el tercer inning, el criollo fue golpeado en su codo izquierdo por el pitcher Ryan Gusto, algo que por supuesto no le agradó al jardinero de los Bravos de Atlanta.

Y es que la reacción de Ronald Acuña Jr. es totalmente entendible, ya que este es nada más y nada menos que el noveno pelotazo que recibe el oriundo de La Sabana en un juego ante los Marlins de Miami, en lo que lamentablemente se ha convertido en una peligrosa historia de nunca acabar.

Miami y sus pelotazos a Ronald Acuña Jr.

De por vida en las Grandes Ligas, Ronald Acuña Jr. ha sido golpeado por un pelotazo del pitcher 51 veces. Nueve de esos 51 pelotazos han sido propinados por algún lanzador de los Marlins, siendo este con diferencia el equipo que más ha golpeado al estelar pelotero venezolano.

Ciertamente, los Marlins son el equipo al que "El Abusador" se ha medido más en su carrera en Las Mayores, pero la diferencia sigue siendo abismal. Por ejemplo, el criollo tiene solo seis apariciones al plato menos ante los Mets, y los neoyorquinos solo lo han golpeado en cinco ocasiones.

¿Existe un motivo detrás de estos pelotazos?

La realidad es que no se sabe a ciencia cierta si Ronald Acuña Jr. ha sido golpeado siempre a propósito por los Marlins de Miami, y emitir cualquier juicio sería irresponsable. Sin embargo, lo que sí es perfectamente tangible es el hecho de que "La Bestia" batea para .324/.435/.625/1.060 de por vida ante Miami, con 26 vuelacercas y 71 impulsadas en 94 juegos, y tal vez sea esta paternidad la que no cae muy bien.