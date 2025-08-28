Eugenio Suárez deja atrás su mala racha y empieza a despertar con Seattle (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez ha tenido una temporada absolutamente mágica en la Grandes Ligas durante el año 2025. El toletero criollo ha sabido despertar todo su poder con el madero, tal y como lo hiciera en el año 2019, para ser uno de los sluggers más poderosos y temidos de la actual zafra, a la altura de jugadores como Cal Raleigh, Aaron Judge o Shohei Ohtani.

Este rendimiento preponderante hizo que se convirtiera en un objetivo para muchos equipos antes de que finalizara la ventana de cambios, y al final, se fue de los Cascabeles de Arizona para regresar a reforzar el lineup de su antiguo equipo, los Marineros de Seattle.

Al principio, a Eugenio Suárez le costó mantener el ritmo con el que llegó desde los Cascabeles de Arizona, por lo que no estaba rindiendo como se esperaba. Sin embargo, en los últimos juegos las cosas han dado un giro de 180 grados, y ahora parece estar determinado a culminar con todo una zafra que podría ser histórica para él.

Eugenio Suárez despierta en Seattle

De momento, Eugenio Suárez ha jugado tan solo 25 encuentros con los Marineros de Seattle en 2025, y ha tenido dos realidades completamente distintas. En sus primeros 12 compromisos, tuvo promedios muy flojos de .114/.167/.205/.371, con tan solo cinco imparables, un cuadrangular y cinco impulsadas en 44 turnos oficiales.

Sin embargo, en los últimos 13 desafíos las cosas cambiaron drásticamente, ya que en ese período de tiempo, el criollo batea para .261/.346/.652/.998, con 12 imparables, cinco vuelacercas y 12 remolcadas en 46 turnos al bate, números que son mucho más cercanos a los que Seattle esperaba obtener al adquirir al slugger.

En total, Eugenio Suárez batea actualmente para .237/.309/.549/.858 en lo que va de 2025, y ya acumula 42 cuadrangulares y 104 empujadas. Con Seattle, tiene promedios de .189/.260/.433/.693, además de seis batazos de cuatro esquinas y 17 remolcadas, por lo que poco a poco empieza a ser una pieza clave para los suyos.