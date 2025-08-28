MLB: Brayan Bello cerró agosto con una actuación que confirma su nivel

Brayan Bello está teniendo una campaña de Grandes Ligas muy sólida con Medias Rojas de Boston. El dominicano volvió a mostrar su versión más dominante contra Orioles en dramática victoria. Su consistencia se mantuvo en agosto y consolidó su gran nivel en la temporada.
Bello en la victoria 3-2 de Red Sox contra Orioles de Baltimore registró: 6.2 entradas, 5 hits, 1 carrera limpia, 1 boleto, 6 ponches. Con esos números tuvo otra actuaciones soberbia en agosto; pero además, consolidó su gran dominio en la temporada 2025 de Las Mayores.
Brayan en agosto registra 5 juegos, 3-1, 2.27 de efectividad y 25 ponches en 31.2 entradas de labor. Boston en ese tramo alcanzó marca de 4-1, logrando una importante victoria contra Yankees de Nueva York, rival directo por el comodín de cara a clasificar a postemporada en 2025.
Brayan Bello consolida su dominio en 2025
Aunque la temporada ha tenido altibajos para Brayan Bello, ha logrado sostener una narrativa positiva. Sus actuaciones han logrado llevar al equipo a registrar números importantes y a consolidar su dominio en 2025, algo que explica el buen juego de Boston en la temporada.
Como una muestra de su dominio, Bello tiene este año 16 aperturas de dos o menos carreras limpias. En ese tramo registró marca de 9-1 con 6 juegos sin decisión, pero además, de eso, Boston tuvo marca de 13-3. Una muestra clara del peso que el dominicano tiene en el equipo.
Números de Brayan Bello en 2025
Brayan Bello ha tenido un año brutal en 2025, pese a tener un comienzo lento ha logrado afianzar su dominio con Red Sox. Aún está lejos de alcanzar sus mejores números en Las Mayores; pero está construyendo una narrativa, que puede ser el punto de partida para ver lo mejor del dominicano.
Números de Bello en 2025:
- 24 juegos, 23 aperturas, 10-6, 2.99 efectividad, 141.2 entradas, 124 hits, 47 carreras limpias, 14 jonrones, 47 boletos, 108 ponches, 1.21 WHIP.