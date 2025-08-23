¡Intratable! Brayan Bello registra este legendario hito ante Yankees (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Brayan Bello fue nuevamente protagonista en una victoria de Medias Rojas de Boston, ante Yankees de Nueva York, que poco a poco se ha convertido en su rival favorito.

El conjunto patirrojo se impuso 1-0 ante su histórico contrincante, en su visita al Yankee Stadium. Pero esta blanqueada no hubiera sido posible sin la prolongada actuación del dominicano.

En esta vigésimo segunda apertura del año para él, Bello dominó a placer la alineación neoyorquina durante 7 entradas completas en blanco. Solo permitió 3 hits, cedió 1 base por bolas y ponchó a 5 bateadores.

¿Cómo le ha ido a Bello ante Yankees?

Aunque no siempre ha sido la mejor arma de la rotación, a la hora de enfrentar a los del Bronx, posee un gran historial ante esta divisa. En 9 enfrentamientos, el de Samana posee balance de 4 victorias, 3 derrotas y dos apariciones sin decisión.

Su primera salida ante los ''Mulos de Manhattan'' fue el 14 de septiembre de 2022 (a sus 23 años) y pese a no permitir carreras limpias, vio 3 anotaciones llegar al plato, permitió 6 hits y se adjudicó la derrota, tras caer por pizarra 5-3.

Desde allí, ha tenido altas y bajas cuando se mide ante Yankeees, pero este 2025 luce imparable ante este conjunto. En sus dos salidas ha alcanzado los 7 innings sin permitir carreras (14 IP), recibiendo apenas 3 imparables en cada uno de esos juegos (6 hits) y cediendo solo 4 bases por bolas en esa cantidad de episodios.

De hecho, desde que lo hiciera Luis Tiant en 1974, ningún pitcher de Medias Rojas de Boston había logrado más de una apertura de 7 innings (o más) sin carreras ante Yankees, en una misma temporada.