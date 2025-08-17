Brayan Bello lanza juegazo y Boston se aproxima a su primera clasificación desde 2021 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El derecho dominicano de los Medias Rojas de Boston, Brayan Bello, consiguió este sábado su novena victoria de la temporada al limitar la ofensiva de los Marlins de Miami. Encuentro que se disputó en el Fenway Park, casa del conjunto de Massachusetts, ante 36.192 aficionados.

El partido del sábado marcó el decimotercer lleno consecutivo en Fenway Park, la racha más larga desde 2018, cuando se agotaron 32 entradas seguidas. La energía regresa a Boston, mientras los Red Sox se acercan cada vez más a su primera clasificación a los playoffs desde 2021.

Así le fue

Brayan Bello trabajó por espacio de 6.1 tercios de entradas, en los que permitió cuatro imparables, dos carreras limpias, no otorgó boletos y ponchó a dos. Durante su actuación, el serpentinero realizó 78 pitcheos, 52 de ellos en la zona de strike y 26 malos.

Las dos carreras permitidas fueron producto de jonrones solitarios Troy Johnston en la quinta y Agustín Ramírez en la parte alta de la séptima.

El diestro utilizó el sinker en 30 oportunidades, 19 veces el cutter, 10 sweeper, 10 cambios de velocidad y finalmente, nueve veces el slider; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 84 y las 98 millas por hora.

Ahora ha registrado un comienzo de calidad en 11 de sus últimos 13 juegos y ha permitido tres carreras o menos en 20 de sus 22 salidas esta temporada.

Los números de Brayan Bello

El derecho tiene registro de nueve victorias, seis derrotas con 3.23 de efectividad; en 21 aperturas, Brayan Bello ha permitido 116 imparables, 46 carreras limpias, 14 cuadrangulares, otorgado 45 boletos y ponchado a 97 rivales. Los contrarios conectan para .244.

Su anterior salida, ante los Padres de San Diego, el diestro trabajó por espacio de 5.2 tercios de entradas, en los que permitió seis imparables, cinco carreras limpias, otorgó tres boletos y ponchó a siete. Cargó con la derrota.

Con la victoria ante Miami, Boston ha ganado 16 de sus últimos 18 partidos en casa. Los Medias Rojas (68-56) tienen un récord de 41-22 en casa esta temporada, comparado con 27-34 como visitantes.