Agustín Ramírez dispara jonrón, pero los Marlins caen ante los Red Sox (+Video)

El receptor dominicano de los Marlins de Miami, Agustín Ramírez, disparó este jueves su décimo octavo (18) cuadrangular de la campaña en la derrota de su equipo ante los Medias Rojas de Boston. Encuentro que se llevó a cabo en el Fenway Park, casa del conjunto de Massachusetts, ante 36.192 fanáticos.

Este es su primer jonrón de los últimos siete enfrentamientos. No bateaba cuadrangular desde el pasado 2 de agosto ante los Yankees de Nueva york.

El batazo de Agustín Ramírez

Corría la parte alta de la séptima entrada, cuando el careta se presentó en el plato para tomar su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho dominicano Brayan Bello. Para ese momento, el compromiso se encontraba siete (7) carrera por una (1) a favor del conjunto local.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de dos malas una buena, Bello dejó un sweeper de unas 85 millas por hora colgado en todo el centro del homeplate, lanzamiento que Ramírez no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Agustín Ramírez tuvo una velocidad de salida de 100.9 millas por hora y recorrió 384 pies de distancia.

Los números

Agustín Ramírez se encuentra en su primera campaña en Las Mayores y con el conjunto de Florida. El receptor dominicano cuenta con línea ofensiva de .237/.286/.443 (Avg/Obp/Slg); en 393 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 93 imparables, 18 cuadrangulares, anotado 53 e impulsado 56. Además, ha recibido 26 boletos y se ha ponchado en 80 oportunidades.