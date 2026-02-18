Premio Lo Nuestro 2026: ¿Cuándo y dónde ver la gala en vivo?

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta para celebrar la música está a la vuelta de la esquina con una nueva edición de Premio Lo Nuestro, una ceremonia para reconocer lo hecho en Latinoamérica. Como cada año la duda sobre dónde ver la gala en vivo es persistente en quienes disfrutan del show, por eso aquí te contamos todo.

El Kaseya Center de Miami volverá a ser sede de los premios para recibir a estrellas como Romeo Santos, Cristian Castro, Juanes, Marc Anthony, María Becerra, Thalia y muchos más que se unen en un mismo escenario.

Bajo la conducción de Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía, la 38ª entrega promete ser una fiesta para los latinos.

¿Dónde y Cuándo ver Premio Lo Nuestro?

Para ver Premio Lo Nuestro 2026 este jueves 19 de febrero pueden sintonizar Univisión, UniMás, Galavisión y ViX vía streaming. De igual manera, a través de las redes sociales del canal y las premiaciones se subirá contenido exclusivo y de último minuto.

Horario en Latinoamérica:

México y Costa Rica: 6:00 pm

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:00 pm

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: 8:00 pm

Chile, Argentina: 9:00 pm

Presentaciones en Premio Lo Nuestro