Anthony Volpe y su carrera contra el reloj: el campocorto de los Yankees apunta a abril

La pretemporada de los Yankees de Nueva York ha comenzado con un ojo puesto en el campocorto. Tras someterse a una cirugía en octubre pasado para reparar un desgarro en el labrum de su hombro izquierdo, Anthony Volpe se encuentra en plena fase de rehabilitación. Esta lesión, sufrida durante la accidentada temporada 2025, fue un factor determinante en los altibajos que mostró el joven jugador en el terreno de juego.

Con el inicio de los entrenamientos de primavera a la vuelta de la esquina, Volpe se mantiene enfocado en su recuperación. A pesar de la gravedad de una intervención de este tipo, el parador en corto de los "Mulos del Bronx" confía plenamente en su capacidad para desafiar los plazos habituales, afirmando que un regreso a la acción en el mes de abril es una posibilidad muy real.

Progresos en el diamante: el retorno al bate

El optimismo de Volpe no es infundado; ya ha comenzado a dar pasos concretos en su rehabilitación física. Recientemente, inició su progresión de bateo realizando swings secos (sin contacto con la pelota), un hito fundamental para cualquier jugador que viene de una cirugía de hombro.

“Mi cuerpo está listo para jugar. Comencé mi progresión de bateo, así que, aparte de eso, estoy a tope. Mi cuerpo está listo para defender y correr; ahora trabajaremos en el bateo y, a juzgar por cómo ha ido todo hasta ahora, estoy muy emocionado”, declaró Volpe en una entrevista para SNY.

Este estado mental positivo es, según los analistas, uno de los mejores indicadores de que el jugador de 24 años podría retomar su nivel estelar más pronto que tarde.

Responsabilidad y mentalidad: sin espacio para las excusas

A pesar de que un desgarro en el labrum explicaría gran parte de sus dificultades —especialmente al momento de realizar tiros de larga distancia o mantener la potencia en el swing—, Volpe se niega a utilizar su historial médico como un escudo ante las críticas por su rendimiento en 2025.

El campocorto fue enfático al señalar que, si saltó al campo, fue porque se sentía capaz de aportar:

Autocrítica: “Sé que podría haber jugado mejor; me sentí fuerte y con la capacidad para jugar. Si no, no lo habría hecho”.

Aprendizaje: El jugador destacó que este proceso le ha permitido madurar mentalmente y entender mejor cuándo su cuerpo necesita parar para rendir al máximo nivel.

¿Qué esperar para el inicio de temporada?

Si Volpe no logra estar listo para el Opening Day, los Yankees tendrán que buscar soluciones internas en su roster de 40. No obstante, el hecho de que ya esté realizando actividades de béisbol antes de que se abran formalmente los campamentos sugiere que la ausencia del ganador del Guante de Oro podría ser breve, permitiéndole retomar el control del cuadro interior neoyorquino antes de que finalice el primer mes de competición.