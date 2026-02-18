Modo Spring training: Mychel Sánchez de 3-2 este miércoles en Park Racing

Suscríbete a nuestros canales

La primera victoria de la tarde de este miércoles para el jockey venezolano Mychel Sánchez en Bensalem sucedió en la segunda carrera en un Maiden Claiming de $22.000 para yeguas de cuatro años y más donde triunfó con Candothis, presentada por Scott Lake y dejó un tiempo oficial de 1.44.06 para los 1.600 metros en arena fangosa, y generó un dividendo de $9.00 a ganador, $4.20 el place y $2.60 el show.

Estados Unidos: Mychel Sánchez gana dos este miércoles en Park Racing

Candothis es una yegua de cinco años, nacida del semental Kantharos en Candida H por Lemon Drop Kid, la cual logra si primera victoria como purasangre en nueve presentaciones para Pewter Stable, y ha generado $38.540 dolares en ganancias luego de haber sido comprada por $11.000 en las subastas de Kenneland en septiembre del 2022.

El doblete de Myche llegó en la novena prueba, en un Starter Optional Claiming de $32.000 para machos de cuatro años y más en recorrido de 1.200 metros en pista fangosa, donde ganaría con Shadow Surge, del trainer Jamie Ness, el cual dejó un tiempo oficial de 1.11.24 y generó dividendos de $3.60 a ganador, $2.60 el place y $2.20 el show.

Shadow Surge es un cincoañero producto del semental Speightstown en Diplomatic Miss, por Violence el cual consigue su segunda victoria en tres presentaciones del 2026 y la cuarta en nueve carreras que ha realizado como purasangre para alcanzar los $93.100 en ganancias para la sociedad de propietarios que pertenece.

Con las dos victorias de este miércoles, Sánchez llegó a 25 en el meeting de Park Racing y a 30 en la presente temporada, ahora se moverá al recinto de Laurel Park, donde estará viernes, sábado y domingo con nueve compromisos de montas más a realizar.