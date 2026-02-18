Hipismo

Modo Spring training: Mychel Sánchez de 3-2 este miércoles en Park Racing

A pesar de las fechas perdidas por la ola de frio, el criollo tiene una ventaja cómoda en el liderato del naciente meeting

Por

Saúl García
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 06:40 pm
Suscríbete a nuestros canales

La primera victoria de la tarde de este miércoles para el jockey venezolano Mychel Sánchez en Bensalem sucedió en la segunda carrera en un Maiden Claiming de $22.000 para yeguas de cuatro años y más donde triunfó con Candothis, presentada por Scott Lake y dejó un tiempo oficial de 1.44.06 para los 1.600 metros en arena fangosa, y generó un dividendo de $9.00 a ganador, $4.20 el place y $2.60 el show.

NOTAS RELACIONADAS

Estados Unidos: Mychel Sánchez gana dos este miércoles en Park Racing

Candothis es una yegua de cinco años, nacida del semental Kantharos en Candida H por Lemon Drop Kid, la cual logra si primera victoria como purasangre en nueve presentaciones para Pewter Stable, y ha generado $38.540 dolares en ganancias luego de haber sido comprada por $11.000 en las subastas de Kenneland en septiembre del 2022.

                 

El doblete de Myche llegó en la novena prueba, en un Starter Optional Claiming de $32.000 para machos de cuatro años y más en recorrido de 1.200 metros en pista fangosa, donde ganaría con Shadow Surge, del trainer Jamie Ness, el cual dejó un tiempo oficial de 1.11.24 y generó dividendos de $3.60 a ganador, $2.60 el place y $2.20 el show.

                 

Shadow Surge es un cincoañero producto del semental Speightstown en Diplomatic Miss, por Violence el cual consigue su segunda victoria en tres presentaciones del 2026 y la cuarta en nueve carreras que ha realizado como purasangre para alcanzar los $93.100 en ganancias para la sociedad de propietarios que pertenece.

Con las dos victorias de este miércoles, Sánchez llegó a 25 en el meeting de Park Racing y a 30 en la presente temporada, ahora se moverá al recinto de Laurel Park, donde estará viernes, sábado y domingo con nueve compromisos de montas más a realizar.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Carreras Javier Báez Tercer Tiempo
Miércoles 18 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo